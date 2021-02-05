銀行開戶苦等1小時！他臉綠 內行抖「關鍵原因」：正常
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 18:47:29
金融業提供的服務與民眾生活息息相關，一般人都有必須跑銀行辦事的經驗，若不想特別請假去處理，往往就只能抓準上班時間的空隙。因此銀行處理業務的速度，總是讓人特別在意。就有網友抱怨，自己去銀行開戶時被告知要等1小時，讓他不禁質疑「現在是不是很怕洗錢？還是什麼操作？」釣出許多內行人解釋開戶費時的原因。
有位網友在PTT發文詢問大家，「現在銀行開戶都要那麼久喔？」原PO透露自己趁午休時間衝去銀行開戶，結果櫃檯人員告知「要開一個小時」，讓他很是震驚，更細數銀行上班時間，從九點開到三點，扣掉午休一小時，等於「一天一個櫃檯只能開五個戶？」不禁納悶「現在是不是很怕洗錢？還是什麼操作？」文章一出掀起熱議，許多內行人紛紛留言解釋，「快過年了去開戶，行員會翻白眼」、「現在是過年前最後幾天營業日，又是5號發薪日，很正常啦」、「正常，現在開戶都是這樣」、「差不多吧，是要一小時沒錯啊」、「現在開戶都把顧客當賊一樣」、「現在金管會比較嚴，怕人頭帳戶洗錢」、「現在已經不是歡迎大家來開戶的年代了」、「之前在某銀行開個戶還身家調查，問到都不舒服了」。另外也有網友指出，「請利用網站開戶」、「有些銀行會在另一旁設有額外的專門開戶櫃檯，這樣就不會耽誤到原本櫃檯要辦理其他業務的民眾」、「只要帶30萬現金就能讓行員動作加快，700－1000以上，銀行派人來你家開戶都可以」。（編輯：倪浩軒）