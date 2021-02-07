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房市／周末施工可以嗎? 專家這樣說

財經中心/綜合報導

2021-02-07 08:00:00

周末能否裝修？信義居家建議遵守社區規範為優先
▲周末能否裝修？信義居家建議遵守社區規範為優先。(圖／瑋晨提供)
去年一整年買氣熱絡，也連帶引起一波裝修潮，不過鄰居家中敲敲打打，難免會有一段時間恐受噪音干擾，尤其是周末若施工影響更大，房市專家表示，一般社區的「社區管理辦法」多規定假日不能施工，以維護居民假日在家休息安寧，一般多以社區管理辦法為遵循標準，若是該社區尚無社區管理辦法，則以各縣市政府的噪音管制標準為主。
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室內裝修工程會產生噪音、粉塵散逸、震動等情形，甚至可能產生髒汙問題，而大多數人最困擾則為噪音問題。信義居家表示，因社區住戶多是假日在家休息，因此各社區大樓的社區管理辦法內大多會禁止星期日、國定例假日施工，星期六施工時以不產生噪音工程為限。
信義居家表示，有的社區管委會也會訂裝潢管理辦法，可規定裝修期限，裝潢公司需離開社區的時間，在固定時間內完成裝潢，不僅讓新進住戶主動維護社區安寧，也可以讓住戶之間不會因裝潢產生的噪音而生嫌隙。
若是該社區尚無社區管理辦法，則遵循各縣市政府的噪音管制標準，各縣市標準不一，通常多為規定平日晚上10時至翌日上午8時；假日中午12時至下午2時、晚上6時至翌日上午8時，不得施工。
信義居家表示，若是遇到鄰居或公共工程在非規定時間內施工擾鄰，即可向各縣市的環保局提出檢舉；違者可處新臺幣 3000 元以上 3 萬元以下罰鍰，拒不改善得按日連續處罰，或勒令停工。
若真的情節嚴重，信義居家建議，民眾在事發當下，立刻直接錄影蒐證自保，並拍下可佐證事發時間的證明，例如電視播報的時間或者即時報時等，作為環保局開罰依據。
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