房市／成本墊高 台中太平新案1字頭消失
財經中心/綜合報導
2021-02-08 08:00:00
土地取得成本與建築成本越來越高，不少原本房價親民而被視為「首購熱區」的區域，新推案價格也跟著往上竄，連帶拉抬中古屋價格。據統計，台中太平區5年內住宅單價去年首次站上2字頭，台中市不動產開發公會也指出，太平是今年推案熱區之一，但將沒有2字頭以下的產品。
信義房屋企研室統計太平區歷年交易價量資料，去年整體住宅平均單價為18.9萬，與大里區同為台中市主要行政區中，房價相對親民的兩區，不過，若看5年內住宅單價，太平區去年20.3萬，已較2019年19.3萬每坪漲了1萬元，漲幅約5%。另外，根據台中市不動產開發公會分析今年房市熱區，太平尤其台74線周邊將是推案熱區之一，但值得注意的是，日後新案將「沒有單價20萬以下的產品」。信義房屋太平新光店主任卓裕鈞表示，去年初因疫情衝擊，買盤一度觀望，但狀況趨緩後，加上利率低，買方紛紛進場，各區域房價也隨著大環境呈現價量齊揚。即便去年底央行祭出打房措施，但主要針對投資客與建商，對自住客衝擊不大，而太平主要受自住剛性需求支撐，因此買氣至今也未有明顯影響。卓裕鈞表示，目前太平新推案價格已站上2字頭，依地點、建商品牌，約落在23至28萬間，尤其接近新光國中等學區的物件更加搶手；在新屋拉抬下，中古屋價格也跟著漲，過去被認為價格較高的物件，現在漸能開始去化，屋齡10年內新古屋視建商品牌，單價落在18至23萬間，屋齡20多年的中古大樓與華廈，則尚在1字頭，單價約13至18萬左右。卓裕鈞指出，以「首購熱區」的角度來看，太平新推案價格的確有越來越高的趨勢，且連帶帶動中古屋漲勢。