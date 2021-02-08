房市／經國商圈新闢道路 直通竹科引發展
財經中心/綜合報導
2021-02-08 08:30:00
位於新竹市區的經國商圈未來將能直通科學園區，周邊的公道三新闢道路動工，預計明年3月完工後，將減緩新竹市區的塞車情形，也縮短至竹科的車程，交通與價格優勢，帶動區域房市發展，吸引竹科園區的年輕首購族、鄰近香山工業區族群前來購屋。
經國路生活圈介於新竹北區及香山區之間，以經國路二段、三段為主要幹道，屬市區邊陲，不過生活機能完善，最快5分鐘車程到大遠百購物中心，10分鐘車程到新竹火車站，近期區域裡較受矚目的交通建設是公道三新闢道路，完工後可直通新竹科園區。信義房屋新竹經國店店長涂君倫表示，公道三新闢道路，計劃將由竹光路延伸至茄苳景觀大道，接68快速道路，直接通往新竹科學園區，將減緩區域內的擁塞狀況，預計2022年3月完工通車。交通利多，也帶動區域房市發展，涂君倫表示，鄰近公道三新闢道路的延平路上，因為此交通建設，也多了許多新成屋，因新竹市區已漸飽和、總價也較高，近年來許多竹科園區的年輕首購族會選擇至離新竹市區較外圍的經國商圈購屋，也因地理位置鄰近香山區，也有部分香山工業區的主管會前來購屋。涂君倫進一步表示，經國商圈內屋齡較新的房屋開案多3字頭，屋齡10至20年的大樓，則是單價在20至25萬之間。而經國商圈內的南勢重劃區以總價1600至2600萬的透天類型居多。