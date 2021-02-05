他待傳產12年超資深！年終爽發入口袋 一看「金額」含淚
編輯中心/綜合報導
2021-02-05 20:16:01
不少公司為了犒賞員工一整年的辛勞，都會發放年終獎金，讓員工能夠好過年，但去年受到新冠肺炎疫情影響，部分企業受到影響，許多人的獎金也因此大縮水。今（5）日就有一名網友指出，自身待在傳產行業12年之久，今日終於收到年終獎金，但一看金額卻讓他含淚直呼「有人也這麼悲慘嗎？」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己在傳產行業工作12年10個月又5天，而今（5）日剛好正是他收到年終獎金的好日子，但他一看金額時，卻發現僅有14800元，加上春節獎金，共有17800元。不過他指出，公司其實都會將每個月扣的福利金當三節發放。工作多年，卻看到如此辛酸的年終獎金，就讓他難過直呼「還要看會計老阿姨的心情，年收一年比一年少，有人也這麼悲慘嗎？」文末他也指出，自己會待這間公司如此久，主要是因「可以跟父親一起上班」 ，直言「小時候相處時間只有爸爸下班睡覺的時候可以見面，起床老爸也上班了」。抱怨文曝光後，也引來網友紛紛安慰留言，「有總比沒有好」、「很多了欸，比我出社會20多年領的還要多，晚上作夢都會偷笑了」、「不錯了，領1萬路過」、「你要慶幸還有，還有更氣人的爛公司」、「現在公司沒倒，有年終都要開心了」、「今年我們傳產也很慘，不遑多讓」。（編輯：陳雅雲）
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