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新鮮人首給父母紅包！「月薪4萬」該放多少？網曝公道價

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 21:09:45

▲一名男網友發文抱怨，表示女友因為不滿他包的「紅包金額」，竟怒提分手，貼文一出，網友全嗨翻，直呼「解脫了」。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
▲有位網友詢問新鮮人首次包紅包給父母，月薪4萬該包多少？引發討論。（示意圖／《NOWnews今日新聞》資料照）
農曆新年即將到來，一般步入社會的民眾都會按照慣例，包紅包給長輩或親戚小孩。但就有位網友困惑詢問，新鮮人人生第一次包紅包，「月收入40K左右，給父母的紅包該多少才合理？」文章一發掀起熱議，許多網友紛紛揭曉「公道價」，認為重點在於心意，不必給自己太大壓力。
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有位網友在PTT發文詢問，「工作第一年，給父母的紅包該多少？」原PO透露朋友去年剛從研究所畢業，今年第一年工作賺錢，「月收入40K左右，給父母的紅包該多少才合理？」好奇請教大家，種事情有什麼公道價或是公式嗎？更直言目前問到的價格從2000、3600到6000都有，不禁想知道鄉民們的看法。
▲網友詢問第一年工作的新鮮人，月薪40K首次包紅包給父母該給多少？（圖／翻攝自批踢踢）
▲網友詢問第一年工作的新鮮人，月薪40K首次包紅包給父母該給多少？（圖／翻攝自批踢踢）
問題一出，網友紛紛在底下留言回覆說，「有心意就好」、「不用給太多，自己可負擔的狀況下包個吉祥數就好，不然你給多自己不好過根本也只是給親人壓力而已」、「第一年意義非凡可以多點」、「才40k，勸他省下來吧」、「情形跟你差不多，打算爸媽各包8800，給你參考」。
另外也有網友認為，「一個月薪水」、「3600」、「6000」、「平常有給家用3600，沒有的話大約10k-12k起跳」、「月薪半個月～1個月／平常有給孝親費等就包4分之1個月月薪」、「很多人都是年終直接對半給」、「看你住家裡或住外面」。（編輯：倪浩軒）
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