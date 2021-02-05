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她逛全聯「狂跟緊店員」！一返家卻後悔了　理由婆媽秒懂

編輯中心/綜合報導

2021-02-05 23:10:50

▲全聯福利中心是許多人愛逛的超市之一。（圖／全聯福利中心提供）
▲有名女網友指出，自己到全聯逛街瘋狂跟緊店員，但返家時卻十分後悔。（示意圖／全聯福利中心提供）
知名超市「全聯福利中心」由於琳瑯滿目的商品，以及價格優惠的特點，吸引相當多民眾前往消費。就有一名女網友指出，自己到全聯逛街都會瘋狂跟緊店員，但每次返家都會十分後悔，理由曝光後，就讓許多婆媽秒懂直喊「跟妳一樣！」
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原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，尷尬表示「我覺得我得了一種病....」，她透露逛全聯時，都會像沒有靈魂中了邪一樣，瘋狂跟緊拿著折價貼紙的店員，「傻傻跟著換標籤的工作人員，她貼什麼我就跟著拿什麼....」。
隨後她便貼出照片，只見畫面中，滿滿都是貼著折價貼紙的商品，雖然獲得一堆戰利品，但原PO文末卻無奈直呼「現在到家後才開始苦惱要怎麼組合這些食材」。
▲原PO貼出到全聯採買的戰利品。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
▲原PO貼出到全聯採買的戰利品。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）
貼文一曝光，就引來許多婆媽認同直呼，「跟妳一樣，像狗仔跟在換標籤的人後面」、「怎麼想像那樣的畫面有點想笑」、「換標籤的工作人員：我壓力好大」、「我也是，默默跟在打折店員後面走」、「那工作人員應該很心慌」、「很容易被牽去」。
此外，留言中也有不少主婦分享食材解決方法，直言「來烤個韓式烤肉，這樣可以辦一桌了」、「雞肉就烤一烤 ，玉米可以煮湯丟肉片啊 ，另外那個透抽可以炒薑和少許醬油膏 ，這樣搞定」、「不必組合，它們各個都是主角」、「除了魚跟雞翅放烤箱烤，其他的全部拿來煮火鍋一餐就解決了」。（編輯：陳雅雲）
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