中國疑拿疫苗施壓蓋亞那 蘇貞昌：缺乏大國大氣
記者呂炯昌／綜合報導
2021-02-06 10:42:04｜2021-02-06 11:05:33
我國與蓋亞那達成協議設立台灣辦公室，但是傳出中國大陸拿新冠肺炎疫苗施壓，讓台灣辦公室設置破局。行政院長蘇貞昌今（６）日批評，中國用防疫資源要脅，缺乏大國大氣，國人不必對中國存有幻想。
蘇貞昌今日前往基隆，視察順易利口罩工廠流程。會後受訪表示，今天是口罩實名制實施1周年，回想去年疫情剛爆發，各種資源缺乏，口罩都要限定1人3片，1片8元，經過廠商的努力、國人同胞合作，現在14天10片，而且1片4元，所以今日特別來給廠商加油、感謝，讓台灣防疫第一名繼續下去。媒體追問蓋亞那設立台灣辦公室生變，疑似北京拿疫苗施壓？蘇貞昌表示，有新的國家願意跟台灣做朋友是好事，但是中國氣急敗壞，竟然用防疫資源來要脅，以至於兩國談好的事情而中斷，讓他感到遺憾，但是這也顯示中國作為大國缺乏大氣，讓國人對中國的觀感越來越差，因此國人應該覺醒，對中國不必存有幻想。指揮中心日前表示，新冠肺炎疫苗確定會進口，會去施打嗎？蘇貞昌說，這個疫苗很不簡單，向國外採購疫苗有相當進展，國內研發疫苗也有進度，我們都齊頭並進，施打疫苗以醫護人員與防疫人員優先，至於他什麼時候施打，交由中央流行疫情指揮中心決定。
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