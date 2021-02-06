為何超商店員都擺臭臉？她怒揭「5大地雷」：真的要吐血

台灣便利商店數量驚人，密度更是全球第二，且超商服務項目五花八門，無論是購物、繳費或寄取貨物等都能解決，相當便利。不過這也是因為有店員的付出，民眾才能享有如此便利的服務，對此，就有一名在超商工作的女網友發文，表示自己才工作半年，就了解到「為何有些店員會擺臭臉」，並揭開5大地雷，直呼「真的吐血」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「超商店員最討厭的事」為題發文，表示自己雖然只是在超商做了半年的小菜鳥，但是她也終於知道「為什麼有些店員臉是真的很臭了」，並揭開5大地雷。

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上以「超商店員最討厭的事」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

第三，「找不到茶葉蛋的袋子」，「茶葉蛋的袋子永遠都在他的底下，竟然有人給我在鍋子底下找說找不到，打死也不往下看一點，我真的要瘋了」；第四「東西明明就在前面，還說找不到」，原PO表示，很多客人最愛做的事情，就是繞過他要找的東西，在你很忙的時候還叫你去找給他，讓你手忙腳亂。

▲一名自稱在超商工作的女網友發文抱怨，並透露超商店員最討厭的5大地雷，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，引起熱議，「超商感覺真的是條不歸路，錢沒比較多，鳥事一堆」、「超商店員的心聲餒哈哈哈，繳費那個超中肯，錢一定要過點鈔機啊，還有刷條碼 ，一堆沒耐心趕時間的一整疊繳費單跟錢直接給我丟櫃檯還說錢都算好了不用再算，我還是會慢慢刷條碼慢慢過點鈔機啦」、「真的拜託各位不要做超商，會氣死累死」、「原本以為做超商可以修身養性，結果我越做越爆氣」、「離職是對的選擇」。（編輯：郭佩蓉）