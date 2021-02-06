女「9點準時上班」嘆同事隨便！過來人吐真相：會心很累
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 11:02:03
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。而近日就有一名網友在網路上分享自己「準時上班」，但同事卻壓線打卡的事情，對此就有過來人吐出真相，直言「這樣會心很累」，引起熱議。
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「關於準時上班這件事」的文章表示，「想問一下坐辦公室的大家，各位覺得假設上班時間是9點，應該要9點就開好電腦準備上班，還是9點前到就好？」原PO更直言「本身的工作常常不到9點就有人會打電話進來，但同事就打8：5X的卡，然後再慢慢的去放便當、洗手、洗臉，都差不多9：10過後才正式坐在位置上」，原PO也說「這時候已經在位置上的人就很忙，有時候忙的時候覺得很煩，明明同組可以幫忙分擔，但卻變成在位置上的人要先處理」。原PO事後也問過其他人的想法，但發現「她們是覺得每個人習慣不同」，因此原PO也開始疑惑「是我太老古板？嚴謹？沒彈性嗎？說實在的公司也沒硬性規定9點要坐好，但我覺得有點方便到隨便了」此篇文章一發出，立刻引起了大量網友的討論，就有職場的過來人揭露了真相，直言「心會很累」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「看公司文化和主管的態度，理論上9點上班，是9點開始工作，不是5x打卡，慢慢摸，然後9點多才開始工作，有的主管會很在意，有的不會」、「我覺得要看公司風格...有待過那種8點上班，規定要45分前打卡，準備好上工，也有待過老闆自己親自發布 希望員工九點前打完卡在出去買早餐，比較隨興的那種」、「我們公司比較彈性，9點上班，9點1x分到也沒關係，但如果有事情或電話多到需要同事幫忙的話，那我覺得就不該9點多還不就定位」、「我覺得這是看人，如果公司沒有硬性規定，在時間內打卡不要遲到就好，但不是每個人都這樣，也不用因為此而感到不愉快，畢竟主管也沒有多說什麼，如果你很介意這樣不公平的話：1、學其他人不用那麼早到公司；2、習慣這件事；3、跟上司提出這個問題，不然繼續做只會越來越心累」。甚至更有過來人說「加班費和事情是否做完」才是重點，「有很多人是壓秒打卡，而且還跑出去買早餐，回來繼續吃，不過我覺得這也沒啥大錯，因為加班也沒有加班費不是嗎？憑什麼加班沒加班費，人家就要準時開始工作呢？」、「基本上是事做的完就好」、「我覺得工作做得完就好，沒有一定要怎樣吧」。（編輯：王柏文）