復興空難「唯一倖存空姐」首發聲！曝恐怖瞬間：就像水牢

2015年2月4日復興航空GE235航班墜毀基隆河，造成了43死15傷的慘劇，當年飛機墜毀前，機翼撞到計程車的畫面也震撼全球。事發6年後，當年唯一倖存的空服員黃敬雅肋骨骨折、肺部與腎臟挫傷，傷勢雖嚴重但經搶救後順利撿回一命，她4日在臉書寫下長文，分享了這6年來的心情，並講述當時的恐怖經歷。

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黃敬雅在空難發生6年後首度發聲，表示自己第一次在公開的地方坦白講這件事，而至今她仍然會想，自己活下來的意義是什麼，她也表示自己上個月終於可以開口面對法官說話，「我痛苦的流著眼淚，原本只是打算陳述一下，沒想到我再也忍不住了，我聲嘶力竭地嘶吼出我長久以來的忿懣不平。這麼久了，我其實說不出內心真實的感受，結束後走出門口，我臉上的淚水攪和著一種從未有過的輕鬆，心裡真的很舒坦。原來我不是好了或是沒事了，我只是接受了並學會與它共存」。

黃敬雅也還原了當年空難的狀況，她指出，飛機在起飛後10分鐘左右就掉進河裡，「是一種沒有動力的狀態，重力加速度的急速衝進去」，雖然電視畫面看起來很慢，但她本身的感受是只有一兩秒，瞬間無法呼吸，「這段應該是第一恐怖的，當我掉進水裡的時候，一瞬間人生跑馬燈都走一遍，此時此刻，我眼前都是不斷冒出來的水和一片黑暗」。

▲復興空難6年了，當時唯一倖存空姐黃敬雅也在4日於臉書PO出長文，憶起當年恐怖經過。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

「我只能半踩半爬的往破口前進，沿途的哭喊聲、斷肢我無能為力，成堆傾出的行李和扭曲的內裝成了越野障礙賽…在我眼前倒掛的座位，瞬間變成水牢一般…」，黃敬雅心痛地說道，她後來陸續拉了幾個受傷的乘客出來，讓大家站在機翼上等待救援，「等所有能出來的乘客出來後，我則往機頭的地方走去，哭喊著學妹和教官的名字，但回應我的只有漲潮湍急的水流聲…」，後來她終於越過重重障礙爬出機艙，「我看了一眼，簡直不敢相信我居然站在河中央！我心想如果再多過了10分鐘，我要是落入海裡，可能真的就掰掰了」。

黃敬雅說，這幾年她的心裡和生理都承受著巨大的衝擊，創傷後壓力症候群合併重度抑鬱症，很多不明白的人會說「你都活著，這樣就好了」，但她所承受的，是跟不幸離開的人一樣大的災難。她也曾經一度無法開口說話，醒著就是落淚，身體受的傷也很嚴重，不但斷了2根肋骨、腎破裂，肺部還凹陷，全身四肢也嚴重瘀青，連珍奶一口都吸不了，就這樣「陸續復健了3年，直到今日依舊帶著舊傷在陰雨連綿的天氣裡順勢復發」。

「為什麼是我？」黃敬雅曾對自己問，但她這些年來，努力地為了自己與愛她的家人朋友走出來，4日也首度將這6年來的心路歷程曝光，「希望我的事情可以稍稍鼓勵一些正面臨人生低潮的人」，她也表示，「你不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天」。（編輯：郭佩蓉）

▲復興空難唯一倖存空服員黃敬雅臉書全文。（圖／翻攝自臉書）