男曝存1年「超狂豬公照」！網見金額全跪了：年薪都不如

許多人一直以來都有「存錢」的好習慣，無論是存放在銀行，又或是選擇一點一滴「餵飽豬公」，都是不錯的選擇，對此，也有一名男網友發文，表示一年一度的「殺豬儀式」又到了，而他也曝光自己的「超狂豬公照」，網友一看金額全跪了，紛紛直呼「太誇張了」。

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該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示歲末年終，又到了一年一度的殺豬儀式，他並分享自己的「超狂豬公照」，從照片內可以看見大豬公一剖開，裡面裝著滿滿的千元大鈔及硬幣，而金額則是高達「547220元」。

▲男網友PO出自己存了一年的超狂豬公照，並曝光金額。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）

▲男網友PO出自己存了一年的超狂豬公照，並曝光金額。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》）