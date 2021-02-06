男曝存1年「超狂豬公照」！網見金額全跪了：年薪都不如

許多人一直以來都有「存錢」的好習慣，無論是存放在銀行，又或是選擇一點一滴「餵飽豬公」，都是不錯的選擇，對此，也有一名男網友發文，表示一年一度的「殺豬儀式」又到了，而他也曝光自己的「超狂豬公照」，網友一看金額全跪了，紛紛直呼「太誇張了」。
該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示歲末年終，又到了一年一度的殺豬儀式，他並分享自己的「超狂豬公照」，從照片內可以看見大豬公一剖開，裡面裝著滿滿的千元大鈔及硬幣，而金額則是高達「547220元」。原PO也表示，「受到疫情干擾，不好的一年快過去，希望各位網友們都能平平安安、健健康康」，並透露自己每年都會存一隻豬公，「存錢是種美德，存在豬公都不會去挖、想亂花」。貼文一出，立刻吸引將近萬名網友按讚，紛紛留言「這豬狂啊」、「好驚人的存錢能力」、「這豬...吃很好」、「這隻豬都咬藍色的」、「這是香油箱吧」、「這隻豬我喜歡」、「別騙我，這一定是阿嬤養的」、「別人的豬公都特別大隻」。不過，也有網友表示，「存一年差不多是我的年所得……」、「太誇張了，每天最少要存1千多，不是每個人的薪水都存的起」、「你一年的存款，很多人要不吃不喝兩年，好狂」、「一年365天，你1000就482張了........」、「我的年薪還不到你家豬的一半，比悲傷更悲傷的事......」、「一年的年薪都不如一隻豬」、「前提要這麼多錢可以存啊」。（編輯：郭佩蓉）