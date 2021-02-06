超商突大排長龍！行家驚見「神機台」秒懂：比娃娃機好賺
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 14:28:19
台灣便利商店林立，走沒幾步路就可見便利商店的蹤影，且服務項目多元，不論是購物、繳費、寄取貨物等都相當方便。不過，近日就有網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，經過某連鎖超商，發現裡面竟大排長龍，仔細一看發現全是因為店內有「神機台」進駐，貼文曝光立刻引發高度熱議。
原PO表示，經過一家連鎖便利商店，發現店內排滿長長人龍，仔細一看才知道，原來是該店家擺放一台遊戲機，不禁好奇詢問「一堆人在超商排隊等打電動！這是什麼遊戲這麼吸引人？」笑稱「超商什麼時候也開始變成電動場所了？」貼文一出，隨即引發熱烈回響，許多知情男網友暴動直呼「是寶可夢新機台」、「這真的超好玩」、「連量販店也淪陷了」、「兒子每天放學都吵著要玩」、「一天早上去超商也是看一群小朋友排隊在玩，家長都陪在旁邊等」、「我們家這也是超誇張，半夜兩點多哦，客滿」、「玩家大多很有水準，打一場就換人，重新排隊，只是花在排隊的時間上超超超久的」。對此，更有內行網友透露「聽說這個是有實體卡片的，要是打到什麼特殊卡片，有2000以上的價值」、「因為卡牌可以賣錢」、「畢竟稀有卡可以賣錢，價格還不錯」、「這機台哪有賣？我想買個10台！來賺錢」、「這開一間感覺比夾娃娃機好賺」。（編輯：賴詠璿）