包紅包給女友是歪風？男不解 緣由遭過來人揭出：超陋習
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 15:00:34
農曆新年將至，不少人都開始苦惱該包多少紅包給長輩或是另一半，不過近日就有網友在網路上表示不滿，甚至更提出了「為何過年要包紅包給女友」的疑問，更嗆是「爛風氣」，沒想到就有網友揭露出緣由，更認同直言「根本超陋習」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「包紅包給女友這種弱智風氣哪裡來的」的文章表示，「紅包我只聽過包給長年照顧我們的長輩，或是長輩的小孩跟自己比較熟還沒出社會的，怎麼這幾年，一堆女的在SHOW 男友包紅包給自己？」原PO更接著說「通常只有兩種狀況，兩邊互包，金額差不多，或是女的單方面被包紅包，極少極少有男生單方面被包紅包的」，因此也讓原PO傻眼「如果被單方面應該要回包回去吧，就這樣收錢下來了，還有自己沒被包到，去跟男友說，誰誰誰男友給他紅包的，到底是這是在包什麼意思的？」最後原PO更不解「到底什麼時候習俗有要包紅包給女友了？男女平權的什麼時候去講一下這些女的，順便問一下這種乞丐風氣到底是從哪裡傳出來的」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至有人揭露出了「過年包紅包給女友的緣由」，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「我還聽過要給年終的」、「平權都是假的，要的是特權」、「第一次聽到要包紅包給女友」、「女生怎麼會錯過收禮的機會呢」、「結婚後還是會繼續討」，不過也有女網友跳出來平反「有這種事 第一次聽到」、「第一次聽到+1」、「第一次聽到，我們不同時空？」。甚至更有人點出會「要包紅包給女友」的緣由，是因為「好幾年前有人問男友會包紅包嗎？下面跟著附和，然後風氣就成形至今了」、「通常女方要求，然後PO社群炫耀用的」、「一個女生炫耀男友包紅包，其他女生看到就會開始要求自己男友了」、「你包了可以滿足她的虛榮心」。（編輯：王柏文）