女團辣秀性感蠻腰 成員曝3天吃5顆蘋果節食
記者吳雨婕/台北報導
2021-02-06 15:11:23｜2021-02-06 15:20:08
由選秀節目出道的女團G.O.F於今（6）日在台北舉辦簽唱會，現場辣秀蠻腰、美腿。其中還有團員竟然為了今天的簽唱會能呈現最好的體態，在3天內只吃了5顆蘋果。
G.O.F由Dolly、阿寶、夏娜、呆呆、艾比、黑黑、蝶香組成，對於今天能舉辦簽唱會，她們表示心情緊張，甚至前一晚還睡不著，焦慮症發作，部分成員昨天晚上靠著拍攝跳舞影片舒緩壓力，她們坦言：「希望這幾天不斷練習，能讓大家可以更喜歡我們。」Dolly提到為了今天的演唱會在這3天時間裡，只靠吃5顆蘋果節食，為的就是能在簽唱會後的慶功宴上放縱一下。談到近期延燒的性騷擾議題，她們先是開玩笑的說，團員們天天會互相摸來摸去，後來才正經的說：「沒有遇到過，我們都會彼此照顧，我們會保護自己、信任團員、經紀人也把我們保護很好。」此外，成員阿寶的家人，媽媽金友莊、弟弟寶弟都現身台下支持，阿寶笑說，以前都默默表演，不會特別請家人來，「今天是我的主場，想讓他們看看我在做什麼，所以有問他們要不要來，看到他們的時候情緒滿激動。」
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