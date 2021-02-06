這軍階有很高？學生犯校規竟嗆「算什麼」 教官心聲曝光
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 15:22:14
早期校園中的教官可能被視為是權威的象徵，但隨著時代轉變很多教官已經轉型成關懷和輔導學生的角色，對此近日就有網友分享自己以前在求學的過程中，對教官不禮貌的行為，但直到長大當了兵才知道，原來教官的「軍階」其實非常大，甚至更有其他網友分享了認識的教官心聲，引起熱議。
這位網友在臉書社團《爆廢1公社》中PO出一篇文章表示，直言自己以前當學生的時候做的事情，「以前唸書時我膽子真的很大，抽煙被教官抓到還會嗆教官，哼兩顆三顆砲砲算什麼？這軍階有很高嗎？」原PO更接著說「如果場景換成20年前軍中，不知道這樣會發生什麼事？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「沒事沒事黑屋一個月而已」、「看什麼，滿車的梅花啦」、「學校的教官在營區都是營長級的，一個下士就把你操死了」、「沒當兵前，不屌教官，當然兵後，看到教官才發現，靠北...原來以前竟然對這麼高的官嗆聲喔」、「在學校裡面誰會屌教官幾顆炮」、「教官在學校沒人理他打靶，到軍中每個阿兵哥看到都立正站好，感覺很很尊敬教官，教官心理落差應該很大...」、「軍官群裡大學長級的都在學校」、「在軍中，一顆砲就可以弄死你了還三顆...」。甚至更有人點出有些教官的真實心聲「教官以前就說：等你們當兵後就會知道，我走進營區隨便都可以電爆九成以上同僚，在這裡卻被你們欺負」、「不過也有問過教官啦，他也寧可在學校虎落平陽被犬欺，打死也不回去營區管人」、「教官生活自由，當然打死不想回部隊」。事實上，高級中學及大專軍訓教官待遇法源由國軍志願役軍官俸額表定訂。公立高中職教官，與部隊軍官相比較，少了每月1萬元的志願役加給，薪餉通常比在營服役的同級軍官少一些。（編輯：王柏文）