理工男不會哄女友？她一見「紅包金額」嗨翻 網友全跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 17:15:25
農曆新年將至，不少人拿到年終獎金後都會包紅包給身邊的親朋好友，大家一起沾沾喜氣討個吉利。而就有位女網友透露自己最近情緒低潮，但男朋友是理工男「頭殼硬硬」不會哄人，當她正想要罵人的時候，男友突然表示真的不知道怎麼安慰，所以就把年終獎金轉給她，金額之高讓女網友當場笑稱「完全忘記」心情不好了，引發熱議。
有位女網友在臉書社團《爆怨公社》發文，透露自己最近因為工作量增加以及其他種種因素，心情「超級無敵不好」，但男友是一位「頭殼硬硬」的理工男，不太會安慰人。讓原PO好無奈，甚至想要罵男友「腦袋裝大便」。結果沒想到男友卻對原PO表示，「真的不知道怎麼安慰你，只能把我的年終12萬轉到你的簿子裡面去」，擔心原PO的男友還說，「我想這樣你應該會開心一點啦，這樣有沒有安慰到你啊？」而原PO則笑稱，「我剛剛心情有很不好嗎？完全忘了耶」。理工男的浪漫讓人無法招架，網友紛紛在底下留言回覆說，「版主好了，但是換版友憂鬱症了」、「此文快沉啊」、「不要讓我女友看到這篇，拜託了」、「別人的男友，總是不會讓人失望」、「連12塊錢都沒有人轉給我」、「這文要檢舉一下，不然日子不用過了」、「女性們，把這篇傳給身邊的男人吧」、「我也想被這樣安慰」。（編輯：倪浩軒）