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代銷話術太洗腦！他猶豫下訂「6樓變4樓」　內行人抖真相

編輯中心/綜合報導

2021-02-06 17:43:21

▲想成家立業是不少年輕人的夢想，這名網友估計600萬就能完成「結婚+買房」的計畫掀起網友熱議。（示意圖／NOWnews資料照）
▲不少民眾買房時會避開4樓，但有位網友卻因為代銷的話術而陷入猶豫。（示意圖／NOWnews資料照）
買房是多數人一輩子的重要大事，最怕踩到雷，不僅周遭社區生活機能觀察仔細，室內各細節也調查得滴水不漏，更少不了借助風水命理之說，希望避開一些民間忌諱，比如部分民眾就傾向不買4樓。而有位網友透露，自己最近看房時遇到一個滿喜歡的物件，本來是鎖定6樓以上，但代銷一通電話勸他簽約4樓，讓他不禁動搖，詢問大家「如果是你們會下訂嗎？」釣出許多過來人抖出關鍵。
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有位網友在臉書社團《買房知識家（Q你的A）》發文，透露自己上週去看了一個滿喜歡的潛銷的案子，原本喜歡的是6樓以上的樓層，但代銷說目前都賣出去了，如果有釋出會再通知，隨後又來電勸原PO先簽約4樓的物件，更拋出「前20組客人有送30000塊的空氣清淨機」當作誘因，還強調現在只剩下4樓，更答應會給予團購價優惠。讓原PO不禁猶豫，詢問大家「如果是你們會下訂嗎？」
▲原PO本來想買6樓以上樓層，卻被代購勸敗4樓，讓他有些動搖。（圖／翻攝自《買房知識家（Q你的A）》臉書社團）
▲原PO本來想買6樓以上樓層，卻被代購勸敗4樓，讓他有些動搖。（圖／翻攝自《買房知識家（Q你的A）》臉書社團）
網友則紛紛在底下留言回覆說，「這是話術」、「每一個代銷人員都如此說」、「我會覺得...他們先賣不討喜的四樓」、「四樓不好賣，當然先找對此建案有興趣的人做推銷。如果堅決表明沒有興趣，才會讓你知道其他樓層也有名額」、「樓層不喜歡，千萬不要買」、「銷售技巧的一種，他們可以『鎖樓層』，分階段釋出，通常較差的戶別會先賣，俗稱廣告戶，把價格墊高再賣條件好的戶別樓層」、「四樓先賣是sop，別上當」、「很矛盾。既然是前20組，又怎麼會只剩4樓」、「滿滿的套路」。
所謂潛購，根據「House123」執行長邱愛莉解釋，是指建案在正式開賣前，會有一段的「潛銷期」。有時是因為建商還在籌備，有時是為了提前造勢。而潛銷期的價格其實未必會比正式銷售時便宜，要看不同狀況而定。而潛購意味著已經是最初期的客戶了，若挑樓層、挑戶別還遇到層層限制，邱愛莉建議不妨可以再觀察，晚點再談也不遲。（編輯：倪浩軒）
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