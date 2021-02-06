台大男爽赴台積電面試！傻回「2句」慘入黑名單：0消息了
編輯中心/綜合報導
2021-02-06 19:10:38
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名畢業於台大的網友，分享自己面試台積電的過程，沒想到因為「2句話」讓他慘被列入黑名單，文末亦無奈奉勸大家「面試一定要好好準備」。
原PO於PTT Tech_Job板上發文，表示自己畢業於台大，本身擁有物理學士與碩士學位的學歷，近期這三月來都在努力的找尋工作；他解釋，去年七月時就辭掉了研究助理的職位，十月時拜託友人內推他到台積電就職，結果沒有下文，拖到十二月中時才準備認真開始找工作。文中他也回憶了去年十月底到竹科台積電面試的過程，原PO坦言一開始自己的心態十分不好，不僅懶得找工作，還想依靠關係進入公司，「覺得有人推薦我就可以找到工作了，所以也沒怎麼認真寫履歷跟準備面試。」隨後他在台積官網登錄履歷後，馬上接到許多面試邀約，「還會有主管直接打電話問我要不要來輪班。在詢問朋友得知那些職缺是所謂產線三寶、拒絕就對了之後，才終於輪到朋友推薦的部門職缺邀約。」他透露，一開始到了台積電，人資就帶他去做英文跟適性測驗，「不知是我太久沒碰英文還是怎的，我覺得那個英文比多益還難耶！」更建議大家若有考檢定，就去把英文測驗抵掉！經歷過測驗後，原PO下一關就準備與主管面試。但正如他先前所說，自己並沒有做好面試準備，被要求自我介紹時，他僅講了3句就結束。當主管詢問他求職動機時，原PO當下回應「聽說很涼。我朋友說他平均每天七點下班」，主管立馬慌忙解釋，「你知道你朋友的team leader每天工作14個小時嗎？你知道我們單位在忙的時候可能連續兩個禮拜都這樣嗎？每天工作14個小時連續兩個禮拜你可以接受嗎？」聽聞主管的解釋，他就立馬點頭回應「我覺得我說不行的話就會失去這份工作耶…可以啊！」最終換來了主管無語的反應，雖然主管結束時仍有禮貌地送他離開，但原PO之後再也沒收到任何台積電的消息了，「沒有面試的結果，也沒有其他單位任何的面試邀約，完完全全就是一個無聲卡，我覺得我現在一定在台GG的黑名單裡面」，最後他奉勸大家，面試一定要好好準備。貼文一曝光後，就引來許多網友傻眼留言，「你對台積主管的回答真的讓我哈哈大笑了XD，有夠直接」、「台大學碩面台積能不上真的也是蠻厲害的...」、「不能因為第一次面試就隨便吧」、「坦白說真的滿丟臉的，真的是很小孩子氣...」、「幫你內推的真尷尬，要被虧很久」、「吹噓面試態度」、「台大的面GG能不上，真是稀奇」。（編輯：陳雅雲）