吃喜宴想要打包！慘遭先生打頭喊丟臉 全場網友幫抱屈
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 12:30:33
相信不少民眾參加喜宴用餐，都曾遇過「打包魔人」，還沒等大家吃飽就急著將桌菜打包回家。就有網友去吃喜宴時，想打包自己沒吃完的食物，卻被先生狠狠的「巴頭」，讓她不禁想問「如果自己沒吃完的，是不能打包嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，她去參加喜宴時，想打包自己沒吃完的那份，結果卻被先生狠狠的「巴頭」，甚至還說「怎麼帶出去很丟臉沒面子，都出門包包包...」，這她忍不住想問，「請問參加喜宴，如果包自己沒吃完的是不能包嗎？而且自己的男人在人家喜宴桌打女人頭，你們會如何想嗎？」許多網友看完也紛紛回應，「包自己人數的份量有什麼關係」、「不浪費美食是美德」、「自己的份，沒吃帶回家吃有什麼問題？又不是跟同桌的搶桌上的菜」、「我還看過阿婆菜一上就直接包的呢」、「打包自己沒吃完的，是惜福」、「同桌人已經不吃並且同桌人同意包的情況下，怎麼包我都覺得沒什麼」。另外，也有不少的人認為，「打女人就真的很差勁，太過份了」、「奇怪怎一堆這種男人都有人要」、「當眾打人才沒品」、「君子動口不動手啊，況且人那麼多還打頭，不好吧」、「會打女人的男人該丟進廚餘桶」、「動手動腳這跟包不包已經沒關係了」、「動手打人真的很母湯欸」。（編輯：許智超）
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