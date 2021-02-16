想念女友卻遭狂嗆！過來人一聽「關鍵字」秒搖頭：完蛋了
編輯中心/綜合報導
2021-02-16 10:00:00｜2021-02-16 10:11:38
男女成為情侶後，可能會因對方的一句話或一個小動作，而讓彼此的關係產生摩擦。對此，就有網友表示，和女友在一起兩年半，偶爾會透過問「在幹嘛」來表達想念，但對方聽了卻感到不耐煩，讓他不禁開始思考「自己是不是有做得不好的地方」，貼文也引起熱議。
原PO在《Dcard》指出，有時問女友「在幹嘛」，只是因為無聊或是想念她，但對方卻回「在呼吸吐氣」、「在家就也沒幹嘛啊，不然你在家能幹嘛，滑手機、打電腦、躺床不就這樣嗎」，讓他覺得非常無趣。沒想到，女友突然變得不耐煩，還直接罵「那你可以表明說想我就好，幹嘛還要問在幹嘛，很不喜歡這句啊，在家裡就沒幹嘛，難道我上廁所尿尿也要講？」他這時才發現自己錯了，因此就沒有再說下去，但他不禁想問「我這樣是不是很煩？」網友們看完也紛紛回應，「完蛋了，這是分手的前兆」、「看起來差不多快要分手了」、「我妹會被分手，就是因為常常問他前男友在幹嘛」、「沒事不要丟這種問題給人處理，很討厭」、「我前陣子也這樣，常常問在幹嘛結果對方不耐煩，後來發現對方劈腿」、「不能好好找些話題嗎」、「老實說，這樣真的滿煩的」。（編輯：許智超）