翁立友性騷雞排妹沒真相！網揪「1盲點」開戰：就解決了
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 10:32:07｜2021-02-07 10:32:14
雞排妹（鄭家純）指控翁立友的性騷疑雲至今沒有真相，雙方各說各話，都無法使用有力證據來說明自己才是對的，讓各界霧裡看花。對此，就有網友討論「事情的真相只要把影片公開不就好了？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在PTT直接變成雞排版，但當天應該有不少人參加那個活動吧，真的都沒有第三方出來說話嗎？不是說有錄影，影片到底何時才要出來啊？還是要等到最後一刀斃命？影片公布不就解決了？」貼文一出，網友紛紛回應「真的不懂為什麼說有影片不公布」、「真的，影片公佈就有真相的東西」、「翁沒做什麼，為什麼影片不能公布」、「我覺得翁立友公司就應該要公佈影片啊，公佈了有壞處嗎？」、「影片有利自己的話，昨天就公布了」。不過，也有許多網友表示「要公布也是在法院好嗎」、「等雞排妹告了說有摸，就當庭公布，如果真沒有就誣告了」、「我沒做什麼為什麼要放？舉證是提告人的責任啊，況且雞排妹不告欸」、「當然是告了才拿出來阿，不然開庭哪有新的己方有力證據」。（編輯：張嘉哲）
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