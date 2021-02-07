「沒尾牙+年終」卻超爽？原因曝 台人認了：輸到脫褲子
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 12:46:29
每年到了歲末年初之際，不少人公司都會舉辦尾牙以及發放年終獎金，來犒賞員工一整年的辛勞，不過隨著過年將至，不少上班族紛紛嘆「公司沒給年終」、「年終超少....真的待不下去」，但就有網友表示「公司沒有尾牙也沒年終，但我就是爽！」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「最近很多人在抱怨說公司沒有尾牙跟年終，很難過年，但我公司也沒有尾牙跟年終，因為規模不大，但我還是做得很開心、很爽，因為我的薪水一個月7萬，換算下來年薪也是84萬了，所以我一點都不羨慕別人有年終。」貼文一出，網友紛紛回應「真的耶...與其要年終不如高薪更值得....」、「年終都是假象...薪水高才是真的」、「輸到脫褲子，我月薪三萬五，年終一個月才45萬啊...好羨慕」、「還是精進自己提高薪水，比奢望年終來的實在」、「除非大集團的尾牙，不然根本也沒啥獎好抽，年終也是」。不過，也有不少苦命上班族表示「真羨慕，我低薪又沒年終」、「恭喜我年終是一坨空氣！」、「月領三萬的上班族路過，真可悲」、「72萬雖然不多，但我是連薪水都不高，更可悲」、「沒尾牙沒年終，領三萬二路過」。（編輯：張嘉哲）