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40歲被教召！男嘆「都比士官長老了」　眾揪真相：太後悔

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 12:52:25

▲當兵啥個人裝備最噁？過來人一面倒揭 1 物品。（示意圖／取自國防部發言人臉書）
▲當兵是男性國民應盡義務，退伍後成為後備軍人也會收到教育召集通知。（示意圖／取自國防部發言人臉書）
當兵是男性國民應盡義務，今年教召名單也於2月5日開放查詢。不過就有一名即將40歲的鄉民收到教召通知，並無奈表示「部隊的士官長都沒有那麼老了，是要我回去貢獻什麼？」貼文曝光也引發關注。
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一名男網友在PTT上訴說近況，「再一年就40歲了，結果收到了教召，所以國家是要我幹嘛？部隊的士官長都沒有那麽老了，是要我回去貢獻什麼？幫忙釘兵？」
貼文曝光後不少人也提出疑問，「我也40了，為什麼你還要，幾梯的」、「看你之前是軍官？士官？還是兵？兵是36歲退役」、「40還會有？」、「退伍八年後基本上收到教召的機會很低吧」。
▲有鄉民40歲仍收到教召通知，引發眾多網友關注。（圖／翻攝PTT）
▲有鄉民40歲仍收到教召通知，引發眾多網友關注。（圖／翻攝PTT）
原PO隨後也無奈補充「不要問了，義務役士官，退伍時掛中士，月薪約1萬7，特種」；真相曝光後網友則回應，「太後悔，早知道當年就別貪那幾千塊當士官」、「士軍官啊，延長到12年，除非你被召4次了」、「士軍官肯定不夠，沒滿4次基本人人有獎」、「當初有受士官訓的，當兵爽個半年，可是教召時都要帶兵」。
事實上國防部後備指揮部規定，義務役士兵與補充兵除役年齡為36歲、志願役士兵是45歲、尉級軍官及士官50歲、校級軍官及士官長58歲、中將65歲、二級上將70歲。另外自2021年起，主要針對教育召集8年未滿4次的軍、士官，教召編管期自8年延長至12年，以滿足後備部隊選充需求。（編輯：潘毅）
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