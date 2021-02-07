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男戴Airpods入睡「起床少1邊」！一照X光　真相嚇壞眾人

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 14:20:54

▲美國一名男子戴著Airpods入睡，豈料醒來一邊耳機不見了，後來居然在肚子裡發現耳機。（左圖，翻攝自Bradford Gauthier Facebook／右示意圖，取自unsplash）
▲美國一名男子戴著Airpods入睡，豈料醒來一邊耳機不見了，後來居然在肚子裡發現耳機。（左圖，翻攝自Bradford Gauthier Facebook／右示意圖，取自unsplash）

近年來藍芽耳機漸漸興起，其中蘋果Airpods耳機也是不少人買藍芽耳機的首選。不過卻常聽聞有人將Airpods搞丟，但美國竟然有名男子的Airpods不見了，後來竟然在肚子內找到。

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根據外媒《NBC》報導，該起事件發生在美國麻州，一名住在伍斯特市（Worcester）的男子高迪耶（Bradford Gauthier），1日晚上在住家外面鏟雪鏟了2小時，後來他感到非常疲憊，於是就戴上Airpods回房間休息，豈料2日早上一起來，就發現一邊耳機不見了。

他起床後覺得喉嚨有點不舒服，想喝杯水卻吞不太下去，當時他還以為應該只是感冒，但就在他覺得身體不適時，也突然想起昨晚自己戴著Airpods睡著了，且起床後，他也找不到另外一邊的耳機，這時在一旁的孩子還開玩笑地表示「你該不會把耳機吞下肚了吧」。

▲美國一名男子竟然將Airpods吞進肚子裡。（圖／翻攝自
▲美國一名男子竟然將Airpods吞進肚子裡。（圖／翻攝自 Bradford Gauthier Facebook)
男子這時才想起，因為昨晚還在外頭鏟雪的他，回到房間休息時就已經很疲累了，戴著耳機就倒在床上睡著了，「我開始覺得不對勁，一切似乎太巧合了，而且我的胸口確實有悶悶的堵塞感」，他便趕緊到醫院掛急診並拍攝X光照，果然，醫師在他的食道內竟然發現完整的一邊耳機，醫師也趕緊用內視鏡將耳機夾出，並表示「食管堵塞卻不感到疼痛或不適，是極為罕見的」。

而男子得知後也超傻眼，他後來也表示，「我從沒想過戴著耳機睡著會有安全疑慮」，但他也慶幸自己還算幸運，耳機夾出後並沒有後遺症，但可惜的是，被吞下肚的耳機已經不能用了。（編輯：郭佩蓉）

▲男子在臉書發文全文。（圖／翻攝自Bradford
▲男子在臉書發文全文。（圖／翻攝自Bradford Gauthier Facebook）
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