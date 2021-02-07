玉米上冒出「黑色肉瘤」噁爆！行家驚曝真相：是美味寶物
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 15:17:45
玉米口感香甜，吃下肚也容易有飽足感，因此成為世界上的主流糧食。不過就有男網友在市場購買玉米，回家才發現上面冒出「黑色肉瘤」狀的不明物體，讓他嚇得上網求解。然而行家一看也立刻解答真身並大讚：「是美味寶物」。
一名網友在臉書《爆廢公社二館》上貼圖片求助，只見購買的玉米上，冒出一大顆「黑色瘤狀物」，讓他不禁憂心「今天早上去市場買玉米回來煮，結果有一支裡面長了這顆東西這顆是什麼？這樣還能吃嗎？」畫面曝光後，隨即有不少行家給出解答，「聽說那顆最好吃，那是被一種菌病」、「吃吧，不會影響，拿掉就好」、「我知道這是很好的東西，但我還是不敢吃」、「這在墨西哥被當美味寶貝」、「墨西哥塊菇，不便宜」。國立自然科學博物館網站上也對「玉米黑穗菌 」做出解釋，「玉米黑穗病，是由玉米黑穗菌寄生引起，會讓玉米穗上出現一個個灰白色，類似腫瘤的構造，把它外面的薄膜弄破時裡面會散出許多黑色的粉末。此種菌的傳染力很強，一旦有一棵玉米植株感染此病後，整區內的玉米都無法倖免，嚴重感染後的玉米穗當然無法食用，農夫就只能望田興歎了」。不過墨西哥的農民立刻想出變通方法，「他們會在玉米穗染病後剛長出瘤狀構造，尚未出現黑色的孢子粉末時，即將此玉米穗採收煮食。據說口感類似菇類，十分美味可口，綜合了玉米和菇類的甜味，墨西哥人稱它為烏鴉的糞便 (huitlacoche)，售價竟能比玉米還高。所以部分墨西哥的農夫會故意讓玉米感染此病，等著收此墨西哥塊菇來食用」。（編輯：潘毅）