老公突轉5萬元！人妻爽喊「有年終獎金」 真相卻超心碎
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 17:54:34
每年歲末年初的時候，不少人都非常期待公司會發放年終獎金，但辛苦的全職媽媽是沒有年終的。對此，就有名人妻在餵奶時，突然收到老公轉來的5萬元，讓她瞬間心花怒放，沒想到真相卻不是「年終獎金」，最後只能乖乖把錢還回去，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，剛剛在餵奶時，突然收到一筆老公匯來的錢，點進去一看竟有5萬元，讓她開心地以為自己也有傳說中的「老婆辛苦了」年終獎金，瞬間感動到痛哭流涕。沒想到的是，老公卻急忙跑來，還激動地大喊「還錢～不還錢我要丟雞蛋了喔」，正當原PO一頭霧水時，對方才急忙解釋，那筆錢其實是要付給別人的薪水，剛剛不小心匯錯帳戶了，讓她無奈的說「媽媽我心累，傳說中的老公都是別人的」。許多網友看完也忍不住笑虧，「瞬間體會到從天堂跌到地獄」、「跟他說拿8萬來贖」、「大氣一點……雞蛋錢幫他買單」、「五萬塊很夠把雞蛋洗乾淨」、「丟，讓他丟，錢已經入袋了，哪有退回的道理」、「寧願被丟，也要拿五萬」、「五萬塊我被丟雞蛋沒關係」、「我選擇被丟雞蛋XD」、「吃進去哪有吐出來的道理呢」。（編輯：許智超）