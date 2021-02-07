夾娃娃機見「頂級烏魚子」爽翻！女夾出開箱臉綠：檢舉了
編輯中心/綜合報導
2021-02-07 18:46:03
現今路上可以看到不少夾娃娃機台，每個機台主都絞盡腦汁，想出各種新穎的方法來吸引顧客，甚至會推出全新商品或者時下最夯的東西。不過，就有一名女網友指出，自己在玩夾娃娃時，意外發現有機台放滿了烏魚子禮盒，隨後他便立馬開箱商品，沒想到實物卻讓不少人看傻了眼。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示先前遇上一台娃娃機台擺放著「烏魚子禮盒」，機台上還寫著保夾金額1980元，此外禮盒上還標示著「台灣名產」，外包裝也有烏魚子的示意圖。然而，原PO開箱實物後，卻發現實體與外包裝的圖示相差甚遠，他也貼出照片，只見畫面中是兩入真空包裝，兩塊烏魚子份量都十分小，讓她傻眼直呼「沒有標示包裝與實品僅供參考啊？這是一口吃烏魚子嗎」；原PO還透露，自己雖然夾到商品，最後並沒有實際品嘗其味道。貼文一曝光，就引來不少網友傻眼回應，「其實這是.....壓縮烏魚子」、「未成年的烏魚子」、「這大小連我去買野生烏魚子100塊的還要小......」、「娃娃機的烏魚子能吃嗎⋯⋯」、「盒子都比烏魚子貴的概念」、「兩片烏魚子超小的，好貴，我都可以買四片來吃了」、「好小，這是烏魚腱嗎？」、「這檢舉了啦」。（編輯：陳雅雲）