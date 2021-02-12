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生日遇上過年超悲劇？殘酷理由曝　苦主崩潰：輪不到我們

編輯中心/綜合報導

2021-02-12 07:00:00

生日
▲有名女網友分享生日遇上過年的悲慘理由，而引來一票壽星認同直喊「我能懂！」（示意圖／翻攝Pixabay）
農曆新年將至，不少人都會趕著返鄉，與親人好友一同圍爐敘舊。不過，就有一名女網友指出，自己的生日時常遇上過年期間，但她就難過表示「嚴格來說我從來沒有過過生日！」理由曝光，隨即引來一票苦主認同直喊「我能懂！」
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原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，其在文中無奈問道「有沒有一樣生日都在過年期間，完全不知道什麼叫過生日的人？」隨後她便貼出一張對話截圖，只見畫面中，友人先是詢問原PO過年生日有什麼計畫，但原PO卻回應「其實我也不知道欸哈哈！因為我每年生日都在過年期間，嚴格來說我從來沒有過過生日」，言語中瀰漫著滿滿無奈之意。
▲原PO感慨表示「每年生日都在過年期間，嚴格來說我從來沒有過過生日」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
▲原PO感慨表示「每年生日都在過年期間，嚴格來說我從來沒有過過生日」。（圖／翻攝爆怨2公社臉書）
此外，原PO也在留言區指出「我今年剛好在除夕，而且壽星優惠還不能與特殊假日併用！雙重悲劇！」，崩潰直喊「而且一輩子沒用過當日當週這種壽星優惠～根本輪不到我們」。
貼文一曝光，就引來不少苦主有感而發，「我大都在農曆前後那幾天....除夕、初一都有過」、「我能懂，因為我也是」、「過年期間生日的壽星，真的都很難慶生！我今年只好先求有地方吃飯，之後再帶她去玩了」、「過年期間朋友想慶祝都很困難，重點家人還忘記」。（編輯：陳雅雲）
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