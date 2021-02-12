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飲料瓶底「凹槽」不是為了省成本！3用意揭曉：弄錯好久

編輯中心/綜合報導

2021-02-12 16:00:00

飲料瓶
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了飲料瓶底凹槽的「3大用意」，透露不是為了節省飲料成本！（示意圖／翻攝Pixabay）
在賣場、超市或便利商店中，總是看見不少種類的飲料，不過你是否有思考過，為什麼許多寶特瓶裝飲料下方都會有凹槽呢？對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了飲料瓶底凹槽設計「3大用意」，強調並不是為了節省成本！
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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，平常大家所買的飲料瓶底，都可以發現有一個凹槽設計，有些人認為凹槽可以縮小瓶子體積，讓飲料成本能減少。不過《小乾倩倩的遊戲的美食》就解釋並非是為了節省成本，隨後便揭密凹槽設計的「3大用意」。
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了飲料瓶底凹槽的「3大用意」，透露不是為了節省飲料成本！（示意圖／翻攝Pixabay）
▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享飲料瓶底凹槽設計的「3大用意」。（示意圖／翻攝Pixabay）
一、調整飲料瓶的重心
飲料瓶子裝著飲料時，重心一般會在上半部，放在桌子上或者貨架時，若有人不小心晃動到，飲料很容易往下摔，且摔倒後瓶子恐會受到撞擊而裂開，這樣會造成很大的損失。不過，若瓶子上有了凹槽就不一樣了，有了凹槽的瓶子因力學作用，重心會往下移，固定在瓶子的下半部，這樣就不容易讓瓶子倒下，也就是我們常說的「底盤要穩！」
二、用凹槽來防偽
有些人認為礦泉水瓶子的凹槽還有「防偽作用」，由於礦泉水很容易被造假，不法分子會以瓶子來灌裝自來水，當成是礦泉水來販賣以此獲利。所以正規的礦泉水公司會在自家公司生產的瓶子上做些細微的標記，想要讓人難以察覺又能區分真偽，那麼放在凹槽最合適了。
▲飲料瓶下的凹槽，能夠讓商家在瓶子上做些細微的標記，讓人難以察覺又能區分真偽。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲飲料瓶下的凹槽，能夠讓商家在瓶子上做些細微的標記，讓人難以察覺又能區分真偽。（示意圖／翻攝Pixabay）
三、凹槽可以模糊視線
不少飲料商品為了促銷，都會是設有獎勵活動，例如在瓶蓋上印有「再來一瓶」等字樣，但很多飲料的透明度都較高，如果瓶子上沒有凹槽，顧客就容易透過顛倒瓶子的方式，看到瓶蓋上的字，而將有獎的商品買走，這會導致店家不僅達不到促銷的目的，還會虧了一筆錢呢！所以有了凹槽，就能讓有獎促銷商品的神秘感增加。（編輯：陳雅雲）
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