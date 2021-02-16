童年敢吃「長大怕到哭」的美食？眾直指一物：小時候瘋了
編輯中心/綜合報導
2021-02-16 13:00:28
有什麼美食是小時候總是搶著一定要吃，但長大後卻相當討厭，甚至怕到連看都不想看呢？就有一名女網友好奇發問「小時候敢吃長大不敢吃的東西？」對此，就引來眾人紛紛曝光心目中的答案。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己不知道為什麼小時候非常喜歡吃魚眼睛，「大魚小魚的眼睛我都會吃，還有雞的腦...我也敢吃」，但她透露長大後看到這些食物，卻無法下嚥，這也讓她好奇發問「你們有什麼小時候敢吃長大不敢吃的東西嗎！」問題一曝光，其中「魚眼睛」被最多人點名，「魚眼睛現在完全不行」、「真的超奇怪的，小時候喜歡那個味道跟口感，現在回想真的覺得自己瘋了.....」、「魚眼睛+1長大會怕..都覺得牠在看我」、「魚眼睛+1，小時候傻傻的吃掉，但長大後有心理障礙」、「魚眼睛++小時候超愛」、「我也是魚眼睛，小時候爸媽都還要特地留給我，小時候狂吃，長大後完全不敢吃，但還記得口感」、「魚眼睛+1超級有同感」。除此之外，其他鄉民也紛紛給出其他答案，直言「長大後變得很排斥肉類，特別是雞豬跟海鮮… 變得不愛吃肉」、「葡萄乾，而且是從超愛吃邊完全不敢吃」、「長大後才知道原來百頁豆腐不健康就很少吃了」、「羊奶，以前小學都會訂，長大後某天想回味發現好腥喝不下去」、「皮蛋吧」、「水煮雞屁股，但是炸的可以」。（編輯：陳雅雲）