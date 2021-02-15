外送員接到啥訂單最頭疼？內行揭「4惡夢」：一定會想哭
編輯中心/綜合報導
2021-02-15 09:00:00
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。對此，搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》就分享了外送員最害怕的「4種地雷商品」，透露只要一收到訂單就會讓外送員十分頭疼。
根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》提及，美食外送平台近年來興起，民眾動動手指在手機上點幾下，就有外送員將美食送到家門口。不過《小乾倩倩的遊戲的美食》就透露其實有「4種商品」外送員一看到就會頭疼，因為稍不留神可能就會收到負評，一定讓外送員想哭。第一種「湯麵」，湯麵本身就是一種難以攜帶的食物，外送員在送餐的過程中，如果稍微急了一點，恐怕就會把湯麵的湯給灑了出來，隨後可能就會受到負評。不僅如此，麵體若長時間浸泡口感也會不好，因此不少顧客拿到餐點後，就會嫌棄口感極差，因此轉頭抱怨送餐速度太慢而給出負評，所以很多人不喜歡接到湯麵的訂單。第二種「麻辣燙」，麻辣燙在外送過程中，裡頭的各種食材都有可能因為吸水，而讓麻辣燙內的食材變成一大團，湯汁也變得特別少，顧客看到了恐怕會因此不滿，將問題放在外送員速度太慢上。第三種「生日蛋糕」，生日蛋糕可以說是所有外送員的惡夢，由於生日蛋糕本身的體積就非常大，在配送的過程都會特別小心，但只要稍微有點傾斜，或者是碰撞到，就有可能讓蛋糕變形。第四種「酸辣粉」，酸辣粉就像湯麵一樣，非常不適合外送！首先粉類泡在湯裡若時間太長，也會變得十分爛，筷子一夾直接就會斷，且口感也會相當不好。（編輯：陳雅雲）