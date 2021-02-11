吃火鍋太辣怎麼辦？內行曝「3招」超有效：秒解辛辣油膩

許多人喜歡吃火鍋，像是平價小火鍋、吃到飽麻辣鍋或高級火鍋等，無論哪一種都各自擁有擁護者，不過也有不少人在吃火鍋時，會選擇重口味的「麻辣湯底」，雖然味蕾獲得了刺激，但也辣到了自己，對此，就有內行曝3招，秒解辛辣油膩。

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》中提及，很多人出門吃火鍋都喜歡挑戰比較辣的湯底，但吃到最後因為太辣，只能找一些能夠解辣的食物，讓自己舒服一點，而很多人會選擇礦泉水、冰可樂，但其實可樂並不能解辣，反而越喝越辣。

《小乾倩倩的遊戲的美食》表示，「因為辣其實是一種痛覺，在你喝可樂的時候，爆開的氣泡彈到舌頭，你會覺得麻麻的，燒灼感更加強烈了，所以就越喝越難受。那麼要喝什麼才能緩解辣的感覺呢？不如試試下面3種東西」。

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享，若吃火鍋吃到很辣，有3招可以秒解辛辣油膩。（示意圖／翻攝自Pixabay）

第二「冰淇淋」，冰淇淋冰冰涼涼的，也是非常解辣的東西，熱得嘴巴發燙的時候，就來一口冰淇淋，嘴巴瞬間清涼下來，也不覺得有那麼辣了。尤其是夏天，吃著火鍋配冰淇淋，更是一大享受，一口冰淇淋，一口熱辣的涮毛肚，不過大家在吃冰淇淋的時候最好間隔一會兒再吃火鍋，否則一冷一熱很容易引起腸胃不適，萬一拉肚子就不好了。

第三「番茄」，現在很多餐廳都有自助小料區，除了各種醬料以外，還有醃菜、水果可以隨意取用，服務非常周到。很多人都靠飲料來解辣，殊不知其實在自助水果中，常見的番茄也是解辣的一把好手，番茄酸甜可口，是一種十分開胃的水果，不僅可以解辣，還能解油膩，在吃火鍋吃得飽飽的，滿嘴辛辣油膩的時候，最適合吃一口清涼的番茄了。（編輯：郭佩蓉）