訂民宿被通知要取消！男傻眼「還是可以住」 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-02-13 14:00:00
常常我們要出遊的時候，都會利用APP或者網路訂房平台來找尋晚上歇腳的地方，但近日就有網友分享自己幫媽媽訂了一間民宿，但民宿老闆要求媽媽取消訂房，但還是要媽媽過去住，讓他想不通原因為何，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「幫媽媽用訂房網站訂了小琉球的民宿， 之後媽媽跟民宿業者溝通時，民宿方卻一直要求媽媽取消訂房網站上的訂單，好像是想省訂房網站的平台費，不過房間應該還是會保留，我總覺得取消沒什麼保障，所以就還是把訂單留著。」「但之後跟民宿方問機車跟行程時，民宿那邊就都不回答問題，只是一直要求取消訂單，而且還是用語音訊息傳的，目前是已經取消了啦，想說大不了換一間或取消行程，有人有這種經驗嗎？」貼文一出，網友紛紛回應「就是不想給訂房平台抽成啊...超賊的」、「傻眼，利用訂房網的名氣不給抽成，算是高招」、「不想給平台抽佣啦，都已經知道你的聯絡方式，不想給平台賺啦」、「聯絡到你就能取消了，不想給平台抽成」、「有碰過飯店也這麼做，就是內部會保留訂房資料但訂房網站的卻取消」、「有遇過現場取消訂房，然後價格便宜給我入住，就是不給平台抽」。（編輯：張嘉哲）