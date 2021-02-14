準爆！憑直覺選一張花神　秒測女人的「事業婚姻人生運」

事業工作對妳來說，是追求穩定就好？還是妳追求受到重用呢？而妳未來的婚姻又是怎樣？人生又能擁有什麼樣的好命呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就分享了一項測驗，假如花神要幫你實現一個願望，妳會選擇向哪位花神許願？
Ａ、粉荷花仙子Ｂ、滿天星精靈Ｃ、繡球花仙子Ｄ、風鈴草精靈-選好看答案-答案Ａ、粉荷花仙子選這張牌暗示著妳，或許是尊重伴侶的想法，也或許是有一點輕微「選擇困難症」，在戀愛中，多半會是個小鳥依人又溫柔的小女人。一但步入婚姻，馬上受到母性的加持，成為一個打理家庭大小事的家庭主婦，是願意為家人、孩子100%付出的好媽媽。事業上的妳是個公私分明的人，不會讓個人情緒影響工作，對於負責的業務、工作相當細心又盡責，是屬於讓朋友、同事、領導可以放心依靠的人。幾句話看穿妳的人生！「注定是個豪門媳婦、生男生女的好命女、人緣好老公帥、令人羨慕的命、以家庭為重耳根子軟的好命女」。答案Ｂ、滿天星精靈選這張牌暗示著妳，很懂得如何愛自己，具有很好的品味與眼光，相當懂得利用各種物質條件的輔助在生活中達到想要的生活品質。妳的工作能力極佳，薪資的高低是妳所看重的，如果對方不願意用合理的價格聘用妳，妳會火速選擇離去，妳享受著被挑戰的快感。即使在婚姻中，妳也相當懂得經營感情，多情調的妳不時會準備一些小驚喜為感情增溫，也非常知道另一伴想要什麽，妳通常不會直接順應他的需求，但偶爾又會出其不意讓他感到驚喜，使妳的婚姻生活陽光耀眼。幾句話看穿妳的人生！「念舊專一卻健忘的樂天命、有點霸氣但心地善良熱心助人命、喜歡小孩也喜歡寵物的命、命中帶財旺己也旺夫命」。答案Ｃ、繡球花仙子選這張牌暗示，妳的個人主義較他人相比稍顯強烈，雖然你性格算是較為強勢，但妳對於觀察人非常有一套，因此做出的判斷多半都不會出太大的差錯，身邊的人可以說對妳是頗為信任。事業上，妳好勝心強、不喜歡被批評與誤解，如果是妳認同的夥伴，妳會很願意投入在合作當中。在兩人的婚姻裡，也大都以妳為主，妳一向都很有自己的看法跟主見，事業與家庭兼顧的都相當成功，最重要的是，妳不會在婚姻中失去自己。幾句話看穿妳的人生！「有點潔癖有點堅持又有點健忘的命、自己也很會賺錢的女強人命、健康樂觀有錢人命、喜愛小動物有愛心命、外表年輕皮膚滑嫩命」。
答案Ｄ、風鈴草精靈
選這張牌暗示著妳，是個很會照顧人的好女人，對每個人總是體貼入微，將自己身邊周圍的一切都打理得很好；骨子裡對於家庭生活充滿熱情，假日時，妳會想烤個小餅乾或是蛋糕，衝咖啡或茶，跟家人一起度過午後時光。
在婚姻中，浪漫的生活是妳所嚮往的，與心愛的人一起組織夢想中的家庭一直是妳的夢想，妳根本是個百分百的小女人。
而事業上的妳，野心並不大，妳比較傾向於一份安穩收入的工作，這份工作不需要太多的技術或是佔據你太多時間，因此可能離高薪有一點距離，但總之是讓妳能過上安定生活。
幾句話看穿妳的人生！「天馬行空自由自在遊山玩水命、非富即貴心腸好命、心態老但人不老的長壽命、為朋友挺身而出一起哭一起笑的好閨蜜命」。（編輯：郭佩蓉）
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