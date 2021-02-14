準爆！憑直覺選一張花神　秒測女人的「事業婚姻人生運」

事業工作對妳來說，是追求穩定就好？還是妳追求受到重用呢？而妳未來的婚姻又是怎樣？人生又能擁有什麼樣的好命呢？塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號就分享了一項測驗，假如花神要幫你實現一個願望，妳會選擇向哪位花神許願？

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一項測驗，憑直覺選一張花神，秒測你的「事業婚姻人生運」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了一項測驗，憑直覺選一張花神，秒測你的「事業婚姻人生運」。（圖／翻攝自塔羅牌艾菲爾老師微信官方帳號）

答案Ｄ、風鈴草精靈

選這張牌暗示著妳，是個很會照顧人的好女人，對每個人總是體貼入微，將自己身邊周圍的一切都打理得很好；骨子裡對於家庭生活充滿熱情，假日時，妳會想烤個小餅乾或是蛋糕，衝咖啡或茶，跟家人一起度過午後時光。

在婚姻中，浪漫的生活是妳所嚮往的，與心愛的人一起組織夢想中的家庭一直是妳的夢想，妳根本是個百分百的小女人。

而事業上的妳，野心並不大，妳比較傾向於一份安穩收入的工作，這份工作不需要太多的技術或是佔據你太多時間，因此可能離高薪有一點距離，但總之是讓妳能過上安定生活。

幾句話看穿妳的人生！「天馬行空自由自在遊山玩水命、非富即貴心腸好命、心態老但人不老的長壽命、為朋友挺身而出一起哭一起笑的好閨蜜命」。（編輯：郭佩蓉）

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