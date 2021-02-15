小心發財變漏財！6個「錢包風水」禁忌曝：舊的千萬別丟

財運要好，不僅只會賺錢就夠了，很多人手頭有錢，卻總是守不住，錢財進的快、花出去更快，因此懂的守財、做好開源節流才是致富之道。而守財，和我們放置錢的錢包有很大的關係，錢包是我們的迷你財庫，不是錢包貴、名牌就表示財運好，而是要看這一個錢包能不能為你旺財、聚財。塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號也曝光了幾個關於錢包的風水，使你不只會賺錢，還可以守財、聚財。記得提醒家人、閨蜜，別犯了錢包風水大忌。

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▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了「6個錢包風水禁忌」。（示意圖／取自《pixabay》）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師在微信官方帳號分享了「6個錢包風水禁忌」。（示意圖／取自《pixabay》）

以風水而言，錢包是個人的財庫，不可隨意借給他人使用，許多人經常隨意把自己的錢包給他人拿去用，這樣表示把自己的財庫借給別人，財庫會很容易不穩，並無法守財，更會發生漏財的情況。因此錢包還是最好做個人使用。

錢包要新、要乾淨

錢包若是破損，就好像財庫破洞，就算財富進入也只能不斷的往外流出，太舊、有髒污就表示財庫髒亂且不乾淨，這樣錢財也不會想保留在髒亂的財庫中，因此錢包若有破損絕對是大忌；另外，從風水角度來看，一個錢包的財運大概是三年，過了之後財氣基本上都會消耗殆盡，因此錢包使用三年之後最好換新的，讓新的財運可源源不絕丶永不間斷。

舊錢包處置

更換了新的錢包，舊的錢包不可以隨意丟棄，這樣會將自己的財運丟掉。可以將舊錢包清空，然後放一些不使用的銀行卡和一些已經不流通於市面上的舊鈔票、錢幣，將舊錢包收藏好，這樣就能讓自身的財氣不會散掉。

第二個方法是將舊錢包改造成其他物件，持續使用，如果是皮革的錢包，就很適合改造成鑰匙包來使用，這樣也可以延續自身的運勢。最後一個方法就是，直接將舊錢包銷毀，這樣就不怕有人撿了你的錢包使用，接收了你的財氣，將你的財氣分散了。

錢包宜使用長夾式

很多人的錢包都是短夾、中夾、甚至是用小小的零錢包去裝，這樣表示錢財得要天天彎腰、一點也得不到舒展，這樣無益於聚財，建議你還是用長夾式錢包，錢財平整舒服的躺在錢包中，財運待得住，自然容易守財、聚財。

錢包宜放置得妥當

錢包擺置的位子一定要恰當，不可隨意擺放，許多人經常把錢包隨手的放在鞋櫃上、椅子上、或亂丟在家中的某一個角落，這樣表示不尊重財庫，把財庫隨意的亂扔，也是對聚財沒任何的幫助。記得錢包一定得好好放置，固定擺在書桌上或是辦公桌等最佳，不僅能容易找到，也表示對財庫的尊重。

錢包使用的正確顏色

錢包顏色也是影響財運重要的關鍵，建議大家好好查查自己的八字喜忌，像是命理忌火的人，就不能使用紅色的錢包；命理忌金的人，就不可用白色或是金色、黃色錢包。若是沒有辦法查你的八字喜忌，那就建議你使用深色錢包，或是下列常見的錢包顏色為主：

1、女生旺財的顏色：黑色、深酒紅、黃色，黃色表示財氣。

2、守財聚財的顏色：黑色、咖啡色、棕色。意味在於沉穩，並好理財。

3、不宜碰的散財顏色：大紅色丶淺藍色丶白色。大紅色招財但是花錢爽快。淺藍色表示水，錢財會如水般的流去。白色是乾淨的顏色，但是難以維持！（編輯：郭佩蓉）

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