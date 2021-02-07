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爆買刮刮樂！男花「7萬2」力拼發財　結局讓台人狂喊滅火

編輯中心/綜合報導

2021-02-07 20:47:42

▲有網友花了7萬2千元，打算拼看看有沒有發財的機會。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
▲有網友花了7萬2千元，打算拼看看有沒有發財的機會。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
隨著農曆新年將近，不少民眾會買彩券、刮刮樂試試手氣，盼能利用小金額致富。近日，就有網友花了7萬2千元，到彩券行買了36張2千元的刮刮樂，想試試看能不能發財，最後實測結果出爐，讓網友們全部看傻。
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原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，可以看到兩條刮刮樂，總共有36張，他花了7萬2千元，打算拼看看能不能發財，並透露晚點會公布成績，經過一段時間的奮鬥，他終於刮完所有的刮刮樂。
原PO也將中獎紀錄寫在紙上，只見上頭寫了「本金72,000」，旁邊也記錄了許多正字，實際的中獎金額為4萬5千元，沒想到原PO最後還是虧了2萬7千元，讓他忍不住在下方寫上一個大大的髒話。
▲原PO最後的中獎金額為4萬5千元，讓他相當崩潰。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲原PO最後的中獎金額為4萬5千元，讓他相當崩潰。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
許多網友看完也紛紛回應，「你各位，這是勸世文阿」、「這虧大了，還要扣稅」、「是一陣怪風還是一隻橘貓的暗示讓你去買彩券的？」、「風有把錢吹到這間彩卷行嗎？」、「感謝滅火啊」、「虧2萬7還好不是全虧」、「回本率差不多60%啊，倒不如買幾張玩玩就好」、「謝謝你壓仰了我們的慾望」。
事實上，台彩曾指出，每期的刮刮樂中獎機率，都是依照該期總中獎張數，除以總發行張數計算，獎項則是採隨機分配，且各期刮刮樂的獎項皆是以公益彩券整體獎金支出率60%為原則規畫。（編輯：許智超）
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