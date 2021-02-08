半夜送餐遇詭童！開口「嗓音狂切換」 恐怖經歷讓網嚇瘋
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 00:15:43
現今外送平台相當便利，只需動動手指，美味的餐點就能送到家。近日，就有網友分享，他將餐點送到指定地點後，卻是一名「國小年紀的弟弟」出來取餐，但他的聲音像是中年人，後續詭異的過程，也讓網友們紛紛嚇壞。
原PO在《爆廢公社二館》驚恐表示，他在4日晚上快12點接到訂單，一路上都很順，但他快接近客戶家時，頓時感到肩膀被重壓，正當他拿起手機要聯絡客戶，客戶就主動走了出來，沒想到對方看起來大約「國小年紀」，但長相非常滄桑「那感覺就像身體是小孩，面容卻是中年人一樣」。而「弟弟」說話的聲音也非常低沉，讓原PO覺得「他的面容和那個身體更不搭了」，但「弟弟」又突然恢復稚嫩的童音，並看著他的後方問「叔叔，你要不要吃」，他也立刻轉頭檢查，後方卻沒有任何人，因此他又開口詢問，「弟弟，你說什麼？什麼要不要吃？」「弟弟」又用稚嫩的口音說，是在跟自家的叔叔講話，並不是在問他，原PO這時覺得不對，找完錢準備離開，結果卻聽到「弟弟」發出淒厲的尖叫，「幫我開門啦！快點！痾啊吼痾啊」，這讓他感到相當恐怖，沒想到在離開時，看到對面的住宅也開了門，「竟然走出一位跟剛剛那位弟弟長的一模一樣的人」。許多網友也紛紛回應，「建議你先去拜拜」、「突然覺得腳底冷冷的」、「太恐怖了吧」、「今天先去拜拜吧」、「去大廟走一走，讓自己沉澱一下」、「今日最刺激的恐怖故事」、「有畫面，好恐怖的Feel」、「不會是雙胞胎吧，不過還是很恐怖」、「整人嗎？我不覺得」。（編輯：許智超）