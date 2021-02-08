NOW早報／娃娃機現紅包山！男夾出「結局」愣了：快報警
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 06:00:00
娃娃機現紅包山！男見「保夾600」秒衝 開箱愣：快報警
現在在路上仍舊可以看到許多夾娃娃機台，每個機台主都出盡各種方法來吸引顧客投幣夾取，推出全新商品或者時下最夯的東西，近日，因為過年將至，就有網友分享自己看到有「紅包山」機台，且保夾金額高達600元，沒想到夾出來之後，開箱卻讓他超傻眼。原PO在「爆廢1公社」貼文表示「這個娃娃機裡面擺滿了紅包，上面寫著紅包許願的字眼，而且保夾金額還要600元，於是就想說投幣夾看看，也成功出貨」。沒想到開心夾出紅包後，打開包裝看見裡頭有一張對折的紙條，原PO以為可能是獎項寫在上頭，沒想到一開發現上頭寫著「心想事成」四個字，讓原PO臉綠掉表示「就這樣？」貼文一出，網友紛紛回應「傻眼，如果字好看就算了，還那麼醜」、「看到這個字我心都想不成了」、「這可以報警處理吧？算詐騙欸」、「這個也太騙了吧，有沒有良心阿」、「毫無良心可言，保夾600給這什麼垃圾啊」。今日天氣／東北季風增強 北台轉溼涼、中南部溫差大今（8）日東北季風稍增強，桃園以北及東半部地區雲量增加，降雨機會提高，其中在北海岸及宜蘭地區降雨較持續，有局部大雨發生的機率，新竹以南地區則維持多雲到晴的天氣；溫度方面，低溫變化不大，各地大至落在14至18度，高溫部分在北台灣會降至21至23度，其他地區仍可達24至28度，中南部地區要留意日夜溫差變化，適時調整穿著。部桃群聚感染正式落幕？陳時中：可以說是危機解除為因應衛生福利部立桃園醫院爆發群聚感染，中央流行疫情指揮中心日前啟動部桃專案清零專案，指揮官陳時中昨（7）日表示，全院員工檢驗結果皆為陰性，可以說是「危機解除」，但後續相關在醫院的復原，還需要看整體的血清檢驗，將所有可能性藍圖做得更清楚，事件才可以算正式告一段落、落幕。彭博：現行疫苗接種速度分析 恢復正常生活恐還需7.4年新冠肺炎嚴重打擊全球經濟民生，各國幾乎都陷入停滯，正常生活成了奢求。有外媒分析，關於疫情何時才會結束，讓全球重回正軌，若以疫苗接種速度來看，不排除得花上7.4年左右才有可能。談雞排妹性騷風波 柯文哲沈默後回：藝人總是要炒話題台北市長柯文哲昨（7）日下午出席健康關懷天使授證記者會，被問及日前藝人雞排妹鄭家純，疑似遭到資深台語歌手翁立友性騷擾一事，柯文哲先是沈默約10秒鐘後，帶著略顯結巴的語氣，表示「我也不曉得，不過是這樣，藝人還是有⋯⋯總是要炒話題幹什麼，不過⋯⋯不是，我也不曉得」。六星連珠發威！Clubhouse震動市場 唐綺陽曝未來動向近來演藝圈的性騷擾話題持續延燒，網友也不斷翻出舊影片、舊檔案，社群平台Clubhouse也快速崛起，唐綺陽表示社群就是「人性流動」之處，人們的想法、喜好，決定它最終樣貌，目前六星連珠水瓶，人性仍在熱烈碰撞、熱情溝通當中，透露這社群的威力仍會持續下去。（編輯：賴詠璿）
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