菜鳥抽中尾牙頭獎！一看「主管反應」 他傻眼：你憑什麼
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 07:37:43
每年到了歲末年初之際，不少公司都會舉辦尾牙活動，犒賞員工一整年的辛勞，其中最令員工期待的，不外乎就是抽獎橋段。不過，6日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》貼文提到，尾牙中一位新人抽中頭獎，卻聽到某部門主管喊出「一句話」，氣得直呼「你憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？」貼文曝光引發一票苦主共鳴。
原PO表示，尾牙中一位新進人員抽中公司本年度的頭獎獎項，尾牙結束之後，就聽到部門主管在跟部門資深同仁討論「要不要跟某某某（尾牙抽到大獎者）講，叫他一定要請全公司喝飲料？」原PO一聽瞬間傻眼直呼「我只是覺得是別人抽到頭獎，又不是抽到你，你憑什麼強迫決定別人的獎金使用方式？」反問「只因為那個得頭獎者是菜鳥就要被你剝削嗎？」忍不住痛批「這種強迫叫得獎者請客的行為真的很可恥！還虧你是主管」。貼文曝光之後，意外引發廣大網友共鳴，紛紛回應「通常沒中的會叫有中的請，下次中的就會很安靜，不會請人」、「這算不算職場霸凌」、「我不喜歡被人凹，但是如果我抽到心情好，或許會不預期找天請部門同事喝飲料，要不要主管的薪水也分給下屬啊」、「在以前的公司有被強迫請喝飲料，不肯還一直酸人，我要怎麼花錢干你們什麼事啊？真的是很莫名奇妙」。此外，也有部分網友表示「好像都新人比較會中大獎」、「新人運」、「我覺得看個人的意願啦，我好幾年連續一萬現金，我就請大家吃飯」、「我朋友很聰明，抽到公司20萬大獎時興奮的說：太好了！醫藥費有著落了，然後公司沒人敢叫他請客」。（編輯：賴詠璿）