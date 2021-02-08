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台灣過年怎越來越沒氣氛？眾揭「真實理由」　全場認同了

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 09:52:13

▲每年板農年貨大街均湧入大批民眾共襄盛舉
▲一年一度的春節即將到來，不少人都相當期待。（示意圖/NOWnews資料照片）
「每條大街小巷，每個人嘴裡，見面第一句話，就是恭喜恭喜」這是形容每到過年時候，家家戶戶都會非常熱鬧，左右鄰居也會互相祝賀的景象，但你是否覺得近年來台灣越來越沒有過年氣氛了呢？近日，就有網友討論「為何一年比一年沒過年氣氛？」貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「記得小時候， 快到過年前街上，都超有過年節氣氛的紅色春聯、過年歌曲、放鞭炮也隨處可見，年夜飯，親戚串門拜年，穿新衣戴新帽那樣，但越大卻覺得街上一年比一年越還沒年節氣氛，感覺年節快比不上中秋烤肉節，為何一年比一年沒過年氣氛？」
▲網友討論為何台灣過年越來越沒氣氛。（示意圖／NOWnews資料照）
▲網友討論為何台灣過年越來越沒氣氛。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛回應「真的，聖誕節跟跨年還比較有氣氛」、「真的，爺爺奶奶不在年味就少了，不熟的親戚聚在一起更瞎」、「真的跟沒錢沒有關係...看看現在聖誕節都比過年還夯」、「以前生活很苦，過年過節是小確幸，現在有經濟能力了哪需要等到過年」。
另外，也有不少人直指原因在於「長大了」，「老人化社會無感了，管他那天還不就是正常的一天」、「以前坐等收紅包，長大變發紅包了，當然氛圍覺得沒那麼好」、「你是不是開始發紅包了，正常」、「過年就是小孩的節日，想一下你過年有過特別好嗎？」、「年紀越來越大，變成成為支付紅包的一方，說到底過年是給小孩過的」。（編輯：張嘉哲）
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