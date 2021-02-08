女友嫁妝2間房！準岳父開「3條件」他猶豫 網驚：還等啥
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 12:50:28
婚禮是人生大事，更關係到男女雙方兩個家庭，若出現想法差距，一段姻緣就可能破局。就有一名男網友表示，女友是家境優渥的獨生女，雙方也論及婚嫁，準岳父將給出2間房作為嫁妝，但也開出「3條件」，讓他相當猶豫不決。不過貼文曝光後，卻引來眾多網友羨慕大喊：「還在等什麼？」
一名男網友在臉書《爆怨公社》分享遭遇，自己的女友從國立大學畢業，目前任職公務員，是出生於優渥家庭的獨生女，因此備受疼愛。兩人也論及婚嫁，女方家沒有要求聘禮，但開了3個條件。這三個條件分別為，「第一、婚後第一個孩子由戶政抽籤決定，若抽得母性，男方不得有議，第二個孩子可隨父姓，若立場調換第二個孩子須隨母姓；第二、逢年過節各自回各自的家；第三、婚後不與父母同住，女方家可出頭款購屋，貸款由男方支付」。此外準岳父更已將在台北中正區、桃園藝文區的兩棟房，過戶到原po女友名下，準備作為嫁妝。另外動產則有「AAPL股票20000股、RDSA股票20000股」，都是女友爸用女兒之名開戶購買。原po自己條件則是「國立大學畢業年薪破百，無房、有車、家境小康」，條件也不算太差，因此當這紙婚前協議擺在他面前時，開始猶豫了。原po也吐露心聲：「雖然女友溫柔，善良，聰明，漂亮，我很愛她。女方父母和藹明理，書香門第，我很尊敬。婚前協議其實我也知道條件不苛刻，簽下去是給她父母的一種安心，在法律上多了一重保障，但對我不也是一種『自尊與信任上的凌遲』嗎？」貼文曝光後，不少網友也驚訝回應，「光是股票就350萬美金，拜託千萬不要簽，把凌遲的機會讓給別人」、「人家是獨女呀，這條件真的是爽到你」、「你不簽？我簽」、「我也想被這樣凌遲」、「一堆人想要的仙女條件」、「真心不懂遲疑什麼？條件一點都不過份」。（編輯：潘毅）