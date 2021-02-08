路上巧遇熊貓外送員！背後貼「一紙條」眾震驚：會出人命
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 13:15:45
外送平台近幾崛起，懶人商機瞬間擴大，不少人紛紛投入外送員的行列，也因此常常可以在路上看到外送員的身影，近日，就有網友分享自己在路上遇到一名熊貓外送員，但背後的外送箱上貼了「一張紙條」，內容讓他非常震驚，貼文引發熱議。
原PO在「路上觀察學院」臉書社團貼文指出「這真的是艱苦人」只見照片中，一名熊貓外送員正在送餐的路上，但仔細看外送箱上頭有貼一張紙條，紙條上寫著「我有卡債，拜託不要檢舉，我快死了」。貼文一出，網友紛紛回應「要看檢舉的是什麼吧...無故被檢舉達人一直亂，整天賺的都沒了，一定要出人命了才甘願嗎？」、「感覺是在指邊騎車邊用手機導航的這個？」、「如果是停路邊送餐被檢舉的話情有可原吧....大家能不能留一條生路給外送員」。不過，也有許多網友表示「那幹嘛要違規啊....違規也不好」、「卡奴是自己選的，要不要被開單也是你自己可以選的」、「都有負債了！就乖乖守法了吧」、「有負債也不能稱為違規的護身符吧，而且違規也會出人命」、「乖乖騎車就好了....有卡債就努力賺就好」、「違規也會出人命啊！這個外送員也應該將心比心。」（編輯：張嘉哲）