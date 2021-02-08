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「天外天劇場」無照強拆 中市府勒令停工並開罰

記者柳榮俊/台中報導

2021-02-08 13:31:51

「天外天劇場」無照強拆 中市府開罰勒令停工
▲「天外天劇場」所有權人無照強拆，已遭台中市府開罰勒令停工。（圖／台中市府提供）
台中市東區復興路「天外天劇場」部分所有權人，向台中市政府申請拆除執照尚未通過，竟擅自拆除，遭市府都市發展局勒令停工，並開罰1萬元。都發局表示，若經制止不從再擅自開工，將依建築法移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。
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「天外天劇場」自2014年多次進入文資審議，去年4月，所有權人聘請包商工人與怪手進場拆除，遭文史團體阻止，文化部將天外天指定為暫訂古蹟。然而天外天所有權人向行政院提訴願，行政院於去年12月決定撤銷文化部原有行政處分，所有權人得依法處置該棟建築物。
都發局表示，「天外天劇場」部分所有權人日前向都發局申請拆除執照，經審核因所有權人同意及書件資料不全，予以駁回退件，至今仍未補辦程序。但所有權人卻在無拆除執照下擅自拆除，市府日前已裁罰1萬元並勒令停止拆除。
可是，2月4日複查發現仍在施工，已立即制止並再次發文勒令停工。都發局強調，若有擅自復工且經制止不從者，將依建築法第93條移送法辦，可處1年以下有期徒刑、拘役或3萬元以下罰金。
都發局說明，目前「天外天劇場」因未領有拆除執照，違法擅自拆除，導致建築物體傾頹，有鑑於今年高雄市舊有戲院外牆倒塌及北屯區圍牆倒塌意外，都發局要求劇場所有權人，立即採取必要安全防護措施，以確保鄰近住戶及往來行人之公共安全。
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