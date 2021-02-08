居檢民眾除夕不孤單 鄭文燦開Clubhouse唱歌同樂
記者李春台/綜合報導
2021-02-08 13:36:19
再過2天就是除夕夜，桃園市府統計除夕當天約有623人會在防疫旅館過年，桃園市長鄭文燦今(8)日召開防疫會議時表示，當天除了會發放過年福袋給住在防疫旅館的民眾，同時也會請資訊科技局開設最近很夯的語音社群「Clubhouse」，當天他會上線與居檢民眾互動，不會讓他們一個人在旅館內孤單圍爐。
市府觀旅局統計，目前桃園市防疫旅館入住率超過6成，除夕夜當天還有623人住在防疫旅館，無法回家過年，鄭文燦指示民政局、觀光旅遊局及資訊局偕同發放走春祈福的福袋，並致贈過年小禮物。除了致贈溫馨過年禮，鄭文燦也打算透過最近很夯的「Clubhouse」與居檢民眾線上互動，「讓所有在防疫旅館過年的民眾不要一個人孤單圍爐」，他說會以市長身份上線與大家互動，說不定還可以唱首歌，「不過若要唱歌，還不曉得要唱什麼歌。」
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