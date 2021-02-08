影／幫主子梳毛牠不耐煩「用力甩門」 網笑：想靜一靜？
文/陳珮瑜
2021-02-08 20:00:00
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安娜表示自己飼養咪嚕古已經一年了，常常覺得牠的行為模式比較像小狗，不僅一開門就會立刻上門迎接，甚至坐在床上一拍床，牠就會主動跳上來給摸摸，洗澡或吹毛全程都很乖，個性一點都不像貓咪。咪嚕古喜歡跟安娜玩「你追我跑」的小遊戲，某天安娜幫牠梳毛時，牠突然走進運輸籠，還誤打誤撞自己「關門」，一開始家人以為牠「心情不好」，後來發現牠其實只是玩心大發。自從牠觀察到這樣做會引起大家關注，從那天起牠就常常這樣玩，自己進籠大力關門幾分鐘後又會跑出來，無厘頭的行為經常逗笑安娜一家人！
網友看了咪嚕古的影片後都紛紛笑說：「竟然還自己關門」、「霸氣甩門」、「牠484心情不好？XD」、「貓咪：賣吵啦……」、「又一隻成精的貓咪」、「這貓太有個性了」現在快來一起看看咪嚕古的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
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