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影／幫主子梳毛牠不耐煩「用力甩門」　網笑：想靜一靜？

文/陳珮瑜

2021-02-08 20:00:00

影／幫主子梳毛牠不耐煩「用力甩門」　網笑：想靜一靜？
▲布偶貓梳毛到一半突然自己進籠還「甩門」（圖／[email protected]授權提供）
有心事要講出來啊！網友安娜飼養了一隻可愛的布偶貓「咪嚕古」，很有個性的牠這天原本在享受奴才的梳毛服務，沒想到梳到一半牠竟然走進籠子，並且大力地「直接關門」，網友看了都笑說：「牠是不是想要靜一靜？」。
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▲網友安娜養了一隻可愛的布偶貓「咪嚕古」（圖／IG@miruku.baby授權提供）
▲網友安娜養了一隻可愛的布偶貓「咪嚕古」（圖／[email protected]授權提供）
安娜表示自己飼養咪嚕古已經一年了，常常覺得牠的行為模式比較像小狗，不僅一開門就會立刻上門迎接，甚至坐在床上一拍床，牠就會主動跳上來給摸摸，洗澡或吹毛全程都很乖，個性一點都不像貓咪。咪嚕古喜歡跟安娜玩「你追我跑」的小遊戲，某天安娜幫牠梳毛時，牠突然走進運輸籠，還誤打誤撞自己「關門」，一開始家人以為牠「心情不好」，後來發現牠其實只是玩心大發。自從牠觀察到這樣做會引起大家關注，從那天起牠就常常這樣玩，自己進籠大力關門幾分鐘後又會跑出來，無厘頭的行為經常逗笑安娜一家人！
▲日前奴才幫牠梳毛到一半，牠突然自己走進籠子（圖／IG@miruku.baby授權提供）
▲日前奴才幫牠梳毛到一半，牠突然自己走進籠子（圖／[email protected]授權提供）
▲咪嚕古：奴才今天梳毛的手感不對，朕還有事，先走一步！（圖／IG@miruku.baby授權提供）
▲咪嚕古：奴才今天梳毛的手感不對，朕還有事，先走一步！（圖／[email protected]授權提供）
▲竟然還用力甩門，有這麼不高興嗎？（圖／IG@miruku.baby授權提供）
▲竟然還用力甩門，有這麼不高興嗎？（圖／[email protected]授權提供）
網友看了咪嚕古的影片後都紛紛笑說：「竟然還自己關門」、「霸氣甩門」、「牠484心情不好？XD」、「貓咪：賣吵啦……」、「又一隻成精的貓咪」、「這貓太有個性了」現在快來一起看看咪嚕古的影片吧！（編輯：陳珮瑜）
▲咪嚕古：門就是要大力甩才過癮啊，哈哈哈！（圖／IG@miruku.baby授權提供）
▲咪嚕古：門就是要大力甩才過癮啊，哈哈哈！（圖／[email protected]授權提供）
 
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