面試見老闆超迷信！新人妹「年前慘遭開除」 理由超荒謬
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 15:35:24
工作環境對員工絕對有深遠影響。就有一名女網友到一間會在室內焚香的公司面試，雖然最後成功錄取，但仍然心有疑惑。沒想到今年農曆前就慘遭開除，「荒謬理由」曝光也引發關注。
一名女網友在《Dcard》分享，「之前任職的公司，在面試時就覺得焚香的行為讓我比較有疑慮，因為沒有看到任何排氣設備，但香不斷燃燒，天花板也有被薰黑的痕跡，在面試的短短不到半小時就全身被薫得像跟了一趟媽祖遶境，味道超級重！」雖然最後成功錄取，但這工作環境竟然只是「荒謬的根源」，原po繼續訴說正式到職後經歷，「原來老闆家裡有開宮廟，所以對於拜拜的事情超級講究，在辦公室裡放了神桌，員工每人來公司都要點三柱香跟神明問好，甚至後來聽其他正職說，老闆之前有帶廟裏的乩身在辦公室起乩」。甚至連公司發展，老闆也全聽神明指示，「這次會招募正職人員也是因為神明指示說公司該擴大，需要有正職，他才積極徵才的，之前都是把工讀生當正職用，老闆也會把履歷拿去擲筊，神明說OK的他才會錄取」。最後原po也在今年春節前慘遭開除，理由也相當荒謬「老闆在神桌前擲筊擲很久，後來還請乩身來辦公室看，結果沒多久我就收到被資遣的通報，得到的答案也是很模糊牽強。後來輾轉得知，真正的原因是因為『神明說我不OK！然後乩身來公司看過也認為我不OK』，被神明認證是有害的！真的榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。誇張遭遇曝光後，立刻引發關注，「每次看到這種迷信到走火入魔的就覺得很無言」、「神明在救你，這種奇怪的地方還不快逃」、「換個角度想說不定神明覺得，你下個的職場更適合你」、「我還遇過有同學因為家裡神明說他那個時候的另一半不ok，然後他就跟對方分手了」。（編輯：潘毅）