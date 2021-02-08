洗碗阿姨爽拿百萬年終！「超神技巧」讓老闆臉綠：會給的
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 16:14:04
不少公司為了犒賞員工一整年的辛勞，都會發放年終獎金，讓員工能夠好過年。在中國大陸，就有一位火鍋店老闆，選擇用「推鐵罐」的方式，讓員工親手掌握自己的年終能領多少，沒想到最大獎40萬人民幣（約新台幣172萬）最後竟是由店內洗碗阿姨用「超神技巧」領走，影片曝光也掀起討論。
據陸媒《大眼新聞》報導，遼寧一間火鍋店老闆，2月5日採用玩遊戲的方式，來發放年終獎金。老闆先在一張長桌上，按照距離的遠近，放置不同金額的年終，讓員工輪流上來推動桌子上的鐵罐，再依照鐵罐最後停止的位置，來領取對應的金額。如果有人能將鐵罐，剛好推到桌子的最邊緣處沒掉下，則可領取最大獎金「40萬人民幣」。不少員工都因為渴望得到最大獎，奮力一推，但都無法掌握好力道，只能看著鐵罐掉落地面。沒想到輪到店內洗碗阿姨姨挑戰時，她巧妙一推，竟神奇地讓鐵罐停在桌子邊緣，讓全場人都看傻眼，她本人也相當不敢置信。下一秒回過神來後，現場開始傳出歡呼與尖叫，阿姨本人更是開心的抱起屬於她的百萬年終獎金。坐在一旁得老闆臉色慘綠，只能故作鎮定開始滑手機。影片曝光後，立刻在微博掀起討論，更有網友質疑影片真實度。不過該火鍋店老闆則強調，絕對會把獎金送出，「這一年白幹了，省點錢。這些日子只能省吃儉用了」。（編輯：潘毅）