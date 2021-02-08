兩盒便當就不外送！常客怒用「1招」報復 全場一看戰翻
編輯中心/綜合報導
2021-02-08 16:35:09
現代人因生活匆忙，所以便當和自助餐成為不少外食族最愛的選擇之一，而便當店也會依照客戶需求及店家規定來外送接單。近日，就有網友抱怨，平時和便當店都下訂10盒以上，只不過因為假日只需兩個便當就不送，讓他相當氣憤，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，他平常會叫固定的便當店，每天都至少10盒以上，已經連續3個月了，而星期天只需要叫兩個便當，但店家聽到卻說沒辦法送，讓他忍不住回「那星期一不用問我需要幾個便當了」。原PO隔天就向別的便當店叫了22個便當，而原先的便當店老闆知道後，也立刻向他道歉，並解釋昨天是場意外，這也讓原PO不禁感嘆「老闆也無可奈何我！一個奇摩子問題而已！」 許多網友看完也紛紛回應，「這是店家不知變通吧」、「我們這裡一個就幫我送耶」、「月結的應該不會這樣啊！至少我們工廠配合的便當店兩個也幫忙送」、「這是個雙輸的局面」、「我覺得各有各的難處，但我只能說老闆不懂做人」、「熟客就是代表穩定的收入，要會變通」、「長期客戶幫一下也不肯，這店家傻的」。不過，還是有不少人支持老闆的做法，「説真的2個便當叫人家專程送，我沒有那種臉」、「兩個便當而已，不如叫熊貓」、「真的要說，感覺有種報復心態」、「照規定走有那麼難嗎」、「人家規定幾個就是幾個，你才訂兩個為什麼要幫你送？不要把自己想的很偉大一樣」、「感覺威脅店家不訂便當有點瞧不起店家」。（編輯：許智超）