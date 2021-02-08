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人妻自爆變成惡媳婦！「2原因」曝光　眾反讚：娶到賺死

編輯中心/綜合報導

2021-02-08 17:05:01

婆媳
▲在兩人婚姻中，如何和公婆相處也是重要的一個環節。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
每個女生在踏入婚姻之後，所要面臨的不只是與先生之間的感情問題，還有與公婆之間相處的模式，如果一個處不好，都可能造成夫妻感情破裂。近日，就有網友分享自己目前已經變成「惡媳婦」，其原因曝光後，引發熱議。
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原PO在「Dcard」貼文指出「我現在是壞媳婦，因為我不喜歡抽完菸都是菸味的公公，也不喜歡老是摳腳不馬上洗手的婆婆，所以我強烈拒絕他們碰我的小孩，阿公阿嬤想跟小孩玩我卻不準，我真的是壞透了。」
▲一名人妻表示因為公婆都各自有不好的習慣，讓她非常不想要讓公婆碰自己的小孩。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名人妻表示因為公婆都各自有不好的習慣，讓她非常不想要讓公婆碰自己的小孩。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「妳真是太棒了！」、「這種老婆娶到賺到好嗎！公婆的教育不能等」、「你保護你的小孩，你是好媽媽」、「超級勇敢的....但這是對的行為」、「恭喜你有個神隊友，不是完全聽爸媽的話，祝福原PO小孩平安長大」。
另外，也有不少人分享經驗「我婆婆也很愛摸腳底摳腳不洗手，跟她反應竟然還說有嗎？我沒有摳啊，嚇都嚇死根本不敢給她抱小孩，要抱之前一定緊盯著她有沒有去洗手」、「我也討厭公公抽菸，原本就會唸他了，現在懷孕後更討厭，所以我會直接跟公公說，小孩出生我要教他說，阿公你抽菸不可以抱我」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 
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